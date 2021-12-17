人民网成都12月17日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛今天在四川成都举行。教育部高等教育司副司长范海林通过北京分会场出席论坛并致辞。

教育部高等教育司副司长范海林 人民网记者 张若涵 摄

范海林在致辞中表示，“共建、共融、共享”是经济社会发展规律所决定的，是践行新发展理念所提倡的，也是构建新发展格局所需要的。能否做好“共建、共融、共享”这篇大文章，提升高校服务区域发展和国家战略能力，是亟待回答和解决的现实问题。高等教育战线应主动领题、积极破题、系统解题。

一是主动加强与政府、行业、企业联系，确保听得到。高校要健全合作机制，推进内部治理体系改革，在现代大学制度框架下，积极把政府、行业、企业、社会贤达等请进理事会、咨询会、专门委员会等议事机构，让行业、企业深度参与专业规划、课程设置、教材开发、教学设计、实习实训等，促进社会需求融入人才培养全过程。要探索多元共建机制，加强合作共享，打破体制壁垒。高校要积极主动争取更多社会资源支持办学。

二是认真承接国家、区域战略发展规划，确保对得准。高校要完善规划体系，明确发展定位，不一味“贪大求全”，要坚持特色发展，积极与经济带、城市群、产业链紧密结合，发挥高校人才培养、科技攻关优势，更好适应经济社会发展和产业转型升级对人才培养的新要求。加强统筹协调，坚持系统观念，协调好学校事业发展规划、专项规划、学院规划、年度计划的关系。从发展模式、体制机制、结构类型、评价方式、保障措施等方面进行整体性流程再造。全程监督、定期评估规划实施工作，确保如期实现各项目标任务。

三是全力化解教育改革发展的主要矛盾，确保推得动。各高校要牢牢牵住“评价改革”这个牛鼻子，打造高校服务区域发展和国家战略新引擎。要落实好“破五唯”，坚持质量、绩效、贡献为核心的评价导向，构建有利于原始创新的评价体系，坚持以贡献论英雄，鼓励引导专家学者把论文写在祖国大地上。要形成质量文化，锚定2035年建成教育强国的目标，深度挖掘学校的历史文化、精神特质、优势特色，积极构建内部质量保障体系，形成具有自主性需求、常态化诊断、可持续改进的质量闭环，不断激发内生动力，形成具有浓郁特色的质量文化，不断提高教育质量。

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