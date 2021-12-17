人民网成都12月17日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛今天在四川成都举行。中国高等教育学会副会长、总督学顾问、教育部原副部长林蕙青通过北京分会场出席论坛并致辞。

中国高等教育学会副会长、总督学顾问、教育部原副部长林蕙青 人民网记者 张若涵 摄

林蕙青在致辞中深入阐述了新时代我国高等教育在实现第二个百年宏伟目标中担负的重要历史使命，强调面对中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，要敢于担当，善于作为，以“赶考精神”全力推动高等教育高质量发展，加快建设更高质量的高等教育体系。

林蕙青指出，一要心怀“国之大者”，坚定不移地走党领导下的中国特色高等教育发展道路，回答好“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”的时代命题，坚守为党育人、为国育才。二要坚持改革创新，持续深入推进教育理念、培养模式、课程教材、教学方式、教师队伍建设、教育评价、管理体制机制等关键领域、薄弱环节改革，在不断改革创新的探索实践中加快建设更高质量的高等教育体系。三要服务国家战略和区域发展，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民健康，在学科专业结构调整、卓越人才培养、科技创新等方面主动作为，加快构建定位清晰、特色发展、类型分明的高等教育分类办学体系和高质量科技创新体系，推动高等教育深度融入新发展格局，为推进国家科技自立自强，服务国家富强、民族复兴和人民幸福贡献力量。

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