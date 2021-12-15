原标题：大学生姐弟回江心洲种菜7年，“这道选择题做对了”

这是一个普通又让人有些意外的故事。

说普通，和很多回乡大学生的经历一样，姐姐余青青和弟弟余永斌都是大学毕业在城市工作了几年后，同时回到了他们从小生活的江心洲上。江心洲是长江里的小岛，四面环水，岛上和很多大山里的村庄一样，少见年轻人的身影。

而他们的不一样，是记者和他们深入聊过之后察觉到的。要从城市回到各方面条件都很一般的村庄创业、生活，年轻的姐弟俩并没有按一般的“剧情”发展，他们没有思想上的激烈挣扎，和好不容易送他们到城市里立足的父母也没有什么矛盾冲突。

读书、考大学、在城市工作、回家乡种菜，用姐弟俩的话说，虽然做的是选择题，但每一次选择都很自然，不纠结。

当大学生回农村创业不被另眼相看，不会让别人觉得这是“没出息”，乡村振兴就很有希望了。

忙得有劲

初冬的一个下午，记者来到姐弟俩和家人管理的金铜蔬菜基地。等在那里的余青青告诉记者，弟弟余永斌负责销售，下午通常不在，“我负责种菜，他负责卖菜”。

金铜蔬菜基地在安徽省铜陵市枞阳县铁铜江心洲上。这里以前叫铁铜乡，今年上半年枞阳县行政区划调整，铁铜乡撤销，并到相邻的枞阳镇——两个地方隔着一条长江里的夹江。

从镇里到江心洲上，需要坐渡船。

见到余永斌时已是第二天上午，他开着拉菜的货车回到基地。

1988年出生的姐姐和1990年出生的弟弟站在一起，虽然两人皮肤都有些黑，但看起来很健康的样子，并不显老。

余永斌的黑眼圈很重，问他是不是经常熬夜，他笑着回答：“我过的是老年人的生活，很少熬夜，晚上一般8点多就睡觉。”看出记者的惊讶，一旁的余青青解释说，弟弟凌晨两点多就要起床去铜陵市区送菜，不早睡起不来。

“每天都这样吗？”记者问。

“基本上是吧，两点多出发，小货车跑得慢，从市里回来差不多上午10点了，下午1点多再到基地装菜，送到邻市安庆的一个大型菜市场，下午6点多再回家，晚上必须要早睡。”余永斌说。

余青青会在晚上10点之前休息，早上四五点钟起床，“蔬菜要早点采摘，我早起要准备摘菜的各种工具、装菜的筐子等，工人来了就可以直接摘菜，节约时间。”余青青笑着说，辛苦是肯定的，“但忙得也有劲。”

半个土专家

余青青现在很忙。除了基地的事，她还要出去学习。

今年十一假期之后，她去了中国农村改革发源地——安徽省滁州市凤阳县小岗村，参加“乡村振兴巾帼行动”培训班；9月份，她到安徽省马鞍山市和县学习，那里是长三角知名蔬菜种植大县。

余青青说，去外地学习，每次都有不同的收获。在小岗村，她认识了一位种植大户，跟她请教了很多除草的技术要领。在和县，她学到了一个防止辣椒倒伏的好法子，“我参观了人家那个大棚，辣椒树下面都拉着线，一排排很漂亮。我开始以为只是为了美观，后来才知道，还可以防倒伏。”曾为辣椒倒伏而烦恼的余青青说。

余青青大学专业是经济学，她笑言原来脑子里关于经济学的知识现在都被蔬菜学占领了。在稍显凌乱的办公室兼会议室里，摆放着各类蔬菜种植、病虫害防治的专业书籍。“已经干了7年，也算半个土专家了。”余青青说。

除了蔬菜种植方面的专业书籍，余青青看得最多的居然是大学课本。她至今留着大学时《宏观经济学》《微观经济学》等教材，有时间也会翻一翻。“现在看，和上学的时候看，感受真的不一样。特别是微观经济学，结合我每天接触的蔬菜供需结构变化、蔬菜价格波动，发现它里面很多理论，越看越有意思。”余青青说。

对大白菜、辣椒、茄子等各种常见蔬菜的特性，余青青如数家珍。“最开始也是什么都不懂，就靠这几年，我爸带一带，自己看书，也请专家到基地来教。”余青青说。

在蔬菜基地的前4年，余青青每年都要花钱从外地请种菜师傅，有时候一来就是几个月。“基本上每年两位，4年请了8位专家，一个师傅有一个师傅的特长，我一边学，一边从实践中再摸索。”余青青说，现在的金铜蔬菜基地是集众家之长。

和姐姐不同，余永斌对种菜并没有太多的研究。虽然农忙时也会帮着下地，但对他来说，更重要的是销售。

余永斌在武汉读大学，专业是机械工程。“现在开车算是有一点专业对口。”余永斌笑着说。站在一旁的姐姐补充：“翻地时他还要开旋耕机，很在行。”

有态度的年轻人

毕业后，余青青在广东从事教育培训工作，余永斌在安徽合肥的一家大型国企工作。两个人2014年10月决定回乡种菜时，都已在各自的城市站稳了脚跟，有了不错的收入。

“我爸以前做点蔬菜生意，后来觉得还是回老家自己种划算，就回来包地搞蔬菜种植。”余青青说，2014年国庆节前后，家里人一起商量了一下，她和弟弟决定回来一起干。

“我们俩都不纠结，不管在城市还是回农村，有正事就行，而且我们都觉得农业未来发展前景很好。”余青青说，父母也很开明，尊重他们的意见。

余青青的父亲——57岁的余正样，15岁出门打工，在安庆、芜湖、南京等地拉过煤、卖过菜。对于家里好不容易培养的两个大学生回来种菜这件事，他觉得很正常。余正样说，孩子们学的专业虽然不是蔬菜种植，但经过大学的培养，眼界、思路都不一样，对蔬菜基地的发展很有帮助。

现在金铜蔬菜基地一共流转了300多亩地，建设了230多个蔬菜大棚，还有40多亩桃园和一些露天的菜地。

余青青和余永斌都已结婚，他们的另一半都有自己的事业。蔬菜基地主要由姐弟俩和他们的父母管理。在姐弟俩看来，如今，一家人在一起奋斗的生活很好，蔬菜基地也蒸蒸日上，当年决定回乡的这道选择题是做对了。

蔬菜需水量大，基地刚开始时全部靠人工灌溉，难免浇灌不均匀，菜苗成活率没有保障。在姐弟俩的坚持下，蔬菜基地开始进行智能化、自动化改造。

枞阳县供电公司城郊中心供电所用电管理员钱磊，见证了基地从人工到智能化的过程。“这个需要一次性做出比较大的投入，很多人舍不得，他们姐弟很有远见。”2019年，蔬菜基地投入30多万元对农场进行电气智能化改造，升级智慧电气化大棚，添置了电滴灌、自动温控系统等，普及水肥一体化技术应用。

种了7年的蔬菜，最难“伺候”、最难种好的菜是什么？姐弟俩的答案让我很惊讶。“就是最常见的大白菜，越普通越难种好。”余永斌说，就像厨师，西红柿炒蛋很常见，但真正做到好吃还是要点真功夫。

采访结束时，我提议给姐弟俩拍张合影，他们把背景选在稍显单调的育秧大棚里，“每一棵菜都是从这里开始萌芽的。”余青青说。

本报记者陈尚营

(责编：郝孟佳、温璐)