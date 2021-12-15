田丰

原标题：根治青少年网瘾需要标本兼治

很难相信，在全民声讨山东临沂网瘾戒治中心5年之后，以教育、矫正为伪装，以残忍的体罚、虐待为手段，私自、非法“改造”青少年“越轨”行为的机构又一次死灰复燃。从媒体曝光的资料来看，截至今年已有近2000名学生报名去广西南宁群博励志教育学校“戒网瘾”，最小的只有8岁。

是何种动机能够让父母下血本与机构共同戕害自己的亲生骨肉？答案很简单，是家长对孩子的“网瘾”束手无策，病急乱投医，因此才选择了不合适的方法和不合法的机构。这种以爱之名的逻辑，与十几年前的临沂网瘾戒治中心的恶性事件如出一辙，结果也是极其相似的事与愿违。

自互联网诞生以来，网络沉迷一直是困扰家长和青少年的一个难题。2019年，世界卫生组织将游戏成瘾作为精神类疾病列入即将在2022年实施的《疾病和相关健康问题国际统计分类》，并对其作出较为严格的概念界定。但世界卫生组织并未能提出识别游戏成瘾或者网络沉迷的科学工具，至今也未能拿出针对游戏成瘾的有效治疗方案。换而言之，如何准确判断青少年网络沉迷和游戏成瘾的程度都是一个尚未解决的科学问题。

由于家长与子女的生活阅历和成长环境完全不同，父母很难完全理解网络时代的孩子们，双方对网络沉迷的判断大相径庭。中国社会科学院社会发展战略研究院一项涉及2万多名6至18岁青少年及其家长的调查发现，在使用相同心理量表的前提下，家长评价子女有网络沉迷倾向的比例超出青少年自评一倍以上。古人常言，知子莫若父，可是网络时代父母与子女之间的隔阂反而愈加深刻，网络和游戏成为引发家庭矛盾和代际冲突的导火索。

对家长而言，孩子的网瘾是难以治愈的顽疾，重症须用猛药攻。殊不知，中医治病有王道和霸道之分，王道以平和药物缓和调养徐徐见效，霸道以虎狼之药强取速胜。自古以来医家大多标榜王道平和，原因在于虎狼之药一旦错用，后果极其严重。家长选择电击疗法和体罚虐待，都是用“猛药”来根除孩子的病症，反而欲速则不达，给孩子带来难以弥补的身心伤害。

对于网络时代青少年网络沉迷和游戏成瘾的问题，需要科学、客观看待。最新修订的未成年人保护法规范了政府、学校、家庭和网络平台的职责，明确提出“任何组织和个人不得通过虐待、胁迫等非法手段从事预防和干预未成年人沉迷网络的活动，损害未成年人身心健康，侵犯未成年人合法权益”。

应对青少年网络沉迷和游戏成瘾，要充分意识到问题的复杂性，不能操之过急，要用平和的“慢中医”疗法，治标又治本。“慢中医”疗法首先要做好望闻问切，加强相关领域的科学研究，尽快出台能够准确界定网络沉迷和游戏成瘾的医学标准和诊治方案。同时，加强网络沉迷和游戏成瘾的社会成因和家庭成因的调查研判。

要注重应对方案的全面性和协同性。要在全社会开展网络素养教育，提升父母和子女的网络素养，避免家长出现误解误判，给非法机构以可乘之机，预防青少年合法权益受到损害。此外，家长和监护人要加强与青少年的沟通交流、增进理解，避免代际冲突，加强留守儿童的社区监护，避免他们因缺少监管而沉迷网络。

网络平台要严控青少年网络行为，尽量杜绝青少年过度使用网络、游戏、短视频的可能。政府部门要加大对私自、非法“矫正”青少年行为的学校和机构的监管和处罚力度，不能让使用电击疗法和体罚虐待的机构浑水摸鱼，并逐步建立治疗青少年网瘾的医疗体系。

（作者：田丰，系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、社会发展战略研究院研究员）

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