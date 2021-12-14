原标题：谁传来了太空授课实时清晰画面

12月9日，中国空间站“天宫课堂”第一课正式开讲，“太空教师”翟志刚、王亚平、叶光富为广大青少年带来了一场精彩的太空科普课。中国科技馆供图

“欢迎来到‘天宫课堂’！”

12月9日，北京空间信息传输中心任务大厅大屏幕上，神舟十三号3位航天员身着蓝色舱内工作服，向全国青少年挥手致意。

“天宫课堂”第一课开课了。大屏幕上，航天员的形态容貌清晰可见，舱内环境整洁明亮。但地面的科技人员却无暇欣赏精彩的授课，他们有的在岗位间穿梭忙碌，有的则在紧盯链路传输状况。

北京空间信息传输中心总工程师单长胜告诉记者，“受地球曲率的影响，要想实现对中国空间站的长时间持续测控，必须有覆盖范围广、传输速率高的中继卫星系统支持。”

中继卫星如何保障“太空授课”？工程师秦铭晨说，空间站绕地球一周大约是90分钟，假设王亚平开始授课时，中国空间站正好运行到了我国正上方，那么到授课结束时，它已经到了地球的另一面。

他说，中继卫星运行在距地面3万多公里的高空中，不仅可以精准捕获高度仅在400公里左右、处于运动状态的中国空间站，还可以进行图像、话音等高速数据传输。最重要的是，3颗中继卫星组网可以实现对中国空间站的持续不间断的测控，可以保障航天员与地面进行音视频通话、在空间站内使用WiFi等活动。

2013年，成功实现三星组网的一代中继卫星系统，顺利保障了我国第一次“太空授课”。单长胜说，随着航天技术的发展进步，如今，我国已经有两代多颗中继卫星遨游太空，整个中继卫星系统的运行模式更加成熟，技术能力更加先进，随之而来的便是质量更佳的“太空授课”。

当天授课时，工程师王雪的孩子，正在教室里收看航天员王亚平的讲解，王雪告诉记者：“我已经能够想象他回到家有多兴奋，那时我可以自豪地告诉他，妈妈目前从事的工作，就是在为中国空间站服务，太空授课的话音、视频就是由我们传下来的。”

王雪的话引起了卫星岗位工程师赵斌的共鸣，2013年，赵斌从大学毕业来到该中心工作，参与的第一次航天任务就是保障神舟十号飞行任务，特别是保障航天员王亚平的“太空授课”。

那天，赵斌刚刚值完一个大夜班，整个人十分疲惫，但还是看完整堂授课才回去休息。8年过去了，随着中国航天事业的不断发展，赵斌自己也成长为业务组长，谈及第二次参与“太空授课”保障任务，他说：“最大的感受就是更有信心了，这8年多，我亲身参与和见证了中继卫星的建设成长，我们的能力越来越强、保障越来越可靠。”

“请问在空间站里，氧气与二氧化碳是如何进行循环的呢？谢谢老师！”

“好，这个问题请叶（光富）老师来给你回答一下！”

从屏幕上可以看到，同学们与航天员之间的沟通延迟程度很小，对话几乎是“无缝衔接”。

“我们搭建的这条高速‘信息天路’其实是双向的，除了要将空间站内的信息传回，还必须把地面的指令、信息发送上去。”工程师刘雷所在的地面站总体岗位，就肩负着中心联天接地的重要使命。

助理工程师刘辛铭加入航天队伍不久，当被问及自己在空间站中的任务时，这位90后小伙思索良久后抛出一个词：“陪伴”。

他的解释是：“如果中国空间站像一个刚出生的孩子，那么中继卫星就是将要陪伴它一生的朋友，将它出现的问题第一时间报告给地面的‘家长’，将它光辉荣耀的时刻第一时间传递给全国人民。”

王然 中青报·中青网记者 邱晨辉

(责编：郝孟佳、温璐)