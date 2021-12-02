近日，由教育部、福建省人民政府指导，教育部学校规划建设发展中心主办，福建省教育厅和福州大学共同承办的“2021海上丝绸之路国际产学研用合作会议（福州）”在福州大学正式开幕。

本次会议主题是“聚焦国际电子信息 赋能产学研用合作”，来自中国、加拿大、美国、新加坡、德国、瑞典、澳大利亚、英国等国家的高校、企业、科研院所的专家学者通过线上线下相结合的方式参加了会议。大会邀请全球各地院士、著名专家、学者做19场主旨演讲，十余所高校的300多位师生代表在线观看网络直播。

据了解，此次会议聚焦国际电子信息领域，发挥福州在该领域的产业优势和福州大学等高校的科研优势，融合学习“海上丝绸之路”沿线国家和地区的发展思路，以会促创，以会促融，推进电子信息技术科技创新，深化国际产学研合作共赢。

2018年教育部发起主办国际产学研用合作会议，以期充分发挥平台资源优势，切实推进中外产学研用合作。本次会议是首届海上丝绸之路产学研用合作会议福建分会场。

福建是古海上丝绸之路的重要起点和发祥地，长期以来都是中国对外贸易的重要窗口，是国家支持建设的21世纪海上丝绸之路核心区。作为数字中国建设重要战略思想的策源地和实践地，福建在推进21世纪海上丝绸之路的建设过程中，高度重视以大数据、人工智能、物联网为代表的新一代电子信息技术的创新应用。

(责编：陈雪婷(实习生)、秦华)