原标题：2025年全国普通话普及率达85%

日前，国务院办公厅公开了《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》（以下简称《意见》），明确了到2025年普通话在全国普及率达到85%的目标，并提出了五项任务，包括：推广普及国家通用语言文字、推进语言文字基础能力建设、增强国家语言文字服务能力、推进中华优秀语言文化传承发展、提升中文国际地位和影响力。

这份新中国成立以来第一次以国办名义下发的全面加强语言文字工作的指导性文件，对语言文字事业的性质、地位、功能等有哪些新论述？我国语言文字工作面临哪些新问题？人民群众对语言文字事业有何新需求？记者采访了教育部、国家语委相关负责人及国家语委咨询委员会部分委员，解读《意见》的主要内容和亮点。

服务大局：

立足新的历史方位，聚焦国家发展战略

从呱呱坠地的那一刻起，语言文字便在我们的日常生活中随处可见。之于个人，语言文字就像是空气和水一般，似平淡无奇，却不可或缺；之于国家，语言文字是一项“具有基础性、全局性、社会性和全民性特点”的事业。这都是由其性质决定的——“语言文字是人类社会最重要的交际工具和信息载体，是文化的基础要素和鲜明标志。”

《意见》将语言文字事业提升到一个新高度，认为语言文字事业“事关国民素质提高和人的全面发展，事关历史文化传承和经济社会发展，事关国家统一和民族团结，是国家综合实力的重要支撑，在党和国家工作大局中具有重要地位和作用”。

“这种认识既是历史经验的总结，也是在中华民族命运共同体构建、数字经济时代到来的新形势下富有远见的思考。”国家语委咨询委员会委员李宇明认为，“正因语言文字事业对于国家和人民如此重要，故而需要全方位、全口径地制定国家语言发展规划，将国家通用语言文字推广普及、民族语文教育、外语教育、国际中文教育等统一规划，虚实语言空间、国内外两个语言大局统筹谋划。”

国家语委咨询委员会委员姚喜双指出：“国家通用语言文字推广普及仍不平衡不充分，语言文字信息技术创新还不适应信息化尤其是人工智能的发展需求，语言文字工作治理体系和治理能力现代化水平亟待提升。”教育部、国家语委相关负责人指出，解决这些问题，需要进一步统一思想，改革创新，全面加强新时代语言文字工作。

首要任务：

推广普及国家通用语言文字

我国是一个多民族、多语言、多文种的国家，实现文化认同最基础也最重要的，就是推行国家通用语言文字。早在1955年，全国文字改革会议就提出了“简化汉字”“推广普通话”“制定和推行汉语拼音方案”三大任务，为新中国的语言文字工作奠定了基础。2000年通过的《国家通用语言文字法》明确指出：“国家通用语言文字是普通话和规范汉字。国家推广普通话，推行规范汉字。”

在《意见》明确的五项任务中，“坚定不移推广普及国家通用语言文字”是首要任务，要“牢固确立国家通用语言文字的主体地位”，提出新时代推广普通话工作方针是“聚焦重点、全面普及、巩固提高”。

从20世纪50年代的“大力提倡、重点推行、逐步普及”，到1992年的“大力推行、积极普及、逐步提高”，姚喜双认为，“此次《意见》调整的新时代推广普通话方针表述是在继承基础上的创新。”

《意见》强调，全面落实国家通用语言文字作为教育教学基本用语用字的法定要求，除国家另有规定外，学位论文应当使用国家通用语言文字撰写。《意见》还有针对性地提出了“全面加强民族地区国家通用语言文字教育”的任务要求，包括在民族地区中小学推行三科统编教材并达到全覆盖，深入推进国家通用语言文字授课，提高民族地区青壮年劳动力的普通话应用水平，等等。

李宇明建议：“当普通话口语普及到一定程度时，提升重点领域、重点人群乃至全民的书面语水平，意义更为重大，政令的传达、文化的传承、教育的昌明、科技的发达，书面语的作用是最为强大的。”

语言自信：

提倡科研成果中文首发

语言文字是文化的有机组成部分，是文化最为重要的负载者、建构者、阐释者和传播者，也是民族的精神家园。

《意见》明确提出，要“积极推进中华优秀语言文化传承发展”，比如：推动以甲骨文为代表的中华优秀传统文化传承发展；推进中华思想文化术语传播；加强地名文化遗产保护；加强中国当代学术和文化的外译工作，提高用外语传播中华文化的能力；科学保护方言和少数民族语言文字；加强民族文字教材管理，提升民族语文教学质量；等等。

“提升中文的国际地位是必须关注的时代命题。”李宇明指出，“中文目前的国际地位与中国的国际地位极不相称，与中国的人口、国土面积、悠久历史、灿烂文化、经济实力等极不相称。要加强国际中文教育和海外华文教育。要加强对世界语言、世界语言生活的研究，了解世界语言发展走向，多参与处理国际语言事务。”

教育部、国家语委相关负责人介绍，在大力提升中文国际地位和影响力方面，《意见》一是强调加强国际中文教育和服务，大力提升中文在学术领域的影响力，提倡科研成果中文首发；推动提高中文在国际组织、国际会议的使用地位和使用比例。二是提出拓展语言文字国际交流合作，拓展双边和多边语言政策和语言文化交流合作；推动中华经典诵读海外传播，打造交流品牌。

此外，面向人工智能、大数据、云计算等技术构成的未来信息世界，《意见》对中国将有什么样的语言能力和语言生活做出了展望，强调要推动语言文字信息技术创新发展，推进语言文字融媒体应用，发挥语言文字信息技术在国家信息化、智能化建设中的基础支撑作用。 （记者 柴如瑾）

(责编：温璐、李依环)