原标题：保障在校体育锻炼1小时获较高认可

北京市教委日前发布2021北京教育工作满意度调查结果，其中，学生在校体育锻炼一小时保障情况首次获较高认可。30.7%的普通中小学生家长觉得孩子睡眠时间不达标，有较大改进空间。

36307名学生家长参与调查

北京青年报记者了解到，2021年，市教委委托第三方机构全部采用网络调查方式开展了北京市教育工作满意度调查，全面分析公众对16个区及燕山地区、经开区教育满意度情况，了解公众对教育公共服务的获得感和需求、对区域教育工作的意见和建议。此项工作自2009年开始，已连续开展了13年。

调查内容主要包括公众对政府统筹、学校办学、师资队伍、教育效果四个方面教育工作的满意度。值得关注的是，结合国家和北京市相关文件要求，今年的调查新增了对“五项管理”有关内容的专项调查。调查学校类型包括幼儿园、中小学、职业高中，面向家长、人大代表和政协委员、校（园）长和教师、督学四类群体，共调查了1887所幼儿园、1481所中小学及18所职业高中的36307名学生家长，982名人大代表、政协委员，8303名校（园）长、教师，1990名督学，共计47582个有效样本。

保障在校锻炼一小时首获较高认可

调查结果显示，2021年社会公众对北京教育工作的满意度综合得分为85.7分(2020年为81.4分)。总体来看，公众对政府统筹、学校办学、师资队伍、教育效果四方面工作的满意度均达到“比较满意”（80分）水平。其中，对师资队伍的满意度达到89.2分；各区教育工作满意度综合得分均达到“比较满意”（80分）水平，其中延庆区（92.8分）得分最高。

从具体评价要素看，公众满意度前五名为教育收费规范状况；课程开齐开足情况；学校（幼儿园）安全状况；学生在校体育锻炼一小时保障情况；师生关系。其中，四类群体对教育收费规范状况的满意度均排在首位。

值得关注的是，课程开齐开足情况、在校体育锻炼一小时保障情况/幼儿园户外活动情况得到家长、校（园）长教师、督学高度认可，这在多年调查中尚属首次。同时，在对学校规范办学、教师遵守职业道德的评价方面，与2020年相比，各群体满意度均有所提升。

30.7%家长认为孩子睡眠时间不达标

今年，教育部将“双减”和“五项管理”（即手机、睡眠、读物、作业、体质管理）督导作为“一号工程”，从监督角度不断发力、推动落实。在此次调查中，北京专门增加了对“双减”和“五项管理”有关内容的专项调查，并列为重点关注指标。

调查结果显示，公众对“双减”及“五项管理”工作实施情况整体评价较高，尤其是对学生的手机管理情况、学校（幼儿园）推荐课外读物情况两项指标的评价均达到90分以上。义务教育学校布置的课后作业形式、课后作业布置与批改情况、课后作业量达标情况评价得分分别为87.8分、83.3分和80.2分。

26.4%的小学生家长反映学生睡眠时间达不到10小时，37.0%的初中生家长反映学生睡眠时间不足9小时，37.9%的普通高中学生家长反映学生睡眠时间不足8小时。整体上，30.7%的普通中小学生家长觉得孩子睡眠时间不达标，有较大的改进空间。

项目组还专门对学校提供的课后服务不太满意或不满意的原因做了进一步的调查，结果显示，部分家长认为课后服务的质量有待提高，如形式不够多样化、课程内容不够丰富等。

“调查以多项选择题和开放题的形式收集公众对教育工作的意见和建议2.6万多条，其中学生家长的建议约2万多条。统筹区内社会资源用于学生的教育、促进学生全面发展、提升教师队伍水平、提高教师福利待遇等广受关注，收到的意见建议较多。”市教委相关负责人介绍。

市教委表示，12月初，市教委将继续委托第三方机构，采取网络调查方式，对本市推动实施“双减”工作近一年来的情况进行专项调查，为改进和完善工作提供依据。（记者 武文娟）

(责编：温璐、李依环)