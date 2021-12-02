原标题：江苏大学：“立体”课堂让党史教育有温度更有深度

“母亲不用千言万语来教育你，就用实行来教育你。在你长大成人之后，希望你不要忘记你的母亲是为国而牺牲的！母亲死后，我的孩子要代替母亲继续斗争！”前不久，在江苏大学团委举办的“学党史、强信念、跟党走”主题微团课比赛现场，来自医学院的焦馨怡同学在台上动情讲述着女共产党人赵一曼英勇就义前给儿子写家书的故事。

自党史学习教育启动以来，该校团委积极响应，学校近千名团干部、团员青年纷纷走上讲台，讲述不同时期中国共产党人所形成的革命精神谱系的深刻内涵。同时，他们还不断创新党史学习教育的内容与形式，扎实推动党史学习教育入脑入心、走深走实。

“行走式”党史课堂，以讲带学

“向赵亚夫同志学习，与百姓同呼吸共命运、掏心窝问冷暖，做到热心服务人民，无私奉献社会……”在句容市赵亚夫事迹馆，江苏大学马克思主义学院研究生石海江作为代表，接过鲜红党旗宣读《决心书》。

近年来，江苏大学团委紧紧依托镇江红色资源，组织团员青年重走红色路线，依次打卡镇江市的7个“红色地标”，以多种形式串起“行走式党课点”。

此外，他们依托“信仰公开课”、团课等工作载体，规范化推进团干部上讲台制度，深入普通团员青年开展宣讲；组织开展“喜迎建党百年华诞”百场信仰公开课示范课，通过讲小故事展现大道理，唱响爱党爱国主旋律；组织开展专兼职团干部、学生团支部书记思政技能大比武，引导各级团干部进一步聚焦主责主业，沉下心来学党史、深入学生讲党史。

“沉浸式”文艺课堂，以展促学

“乡亲们！如果我们放弃抵抗任由日本人入侵我们的土地，那不就成了逃兵吗！我一定要留下来抗击日本军队！”这是江苏大学第四届本科生团支部风采展示大赛上，管理学院人力2002团支部表演的一幕。

这次大赛紧紧围绕党史学习教育，紧紧抓住班级团支部，通过展现团支部成员重走红色足迹、讲述红色故事等，丰富了学习教育形式。

前不久，学校举办2021年江苏大学大学生艺术团的汇报演出，主持人穿插讲述党史故事，与表演的节目时代背景融合，让大学生接受了一次“沉浸式”的党史教育。演出以党的历史上重要事件为脉络，来自大学生艺术团的300余名师生以歌曲、舞蹈等多种艺术形式，倾情演绎党的革命历程和奋斗史诗。

“走心式”实践课堂，以行践学

“我们在学生代表大会上建议在宿舍区安装电动车充电桩的提案，真的落实了。”江苏大学财经学院的学生朱烨婷说。

党史学习教育启动以来，该校团委精心谋划落实“我为学生办实事”实践活动，学生会通过开通线上“权益信箱”，收集同学们学习、生活等多方面问题并进行反馈；举办“3·15”权益知识交流会，提升大学生维护自身合法权益的意识和能力。

全校各级团干部以实地走访、集中座谈、问卷调查等为主要形式，广泛听取学生诉求，收集学生意见，办好学生急难愁盼的实事，不断增强学生的获得感、幸福感。

此外，该校团委与团镇江市委联合开展镇江市“党团队员手拉手学党史”主题实践活动，发挥大学生党团员在党史学习教育中的生力军作用，让红色基因、革命薪火代代传承。

江苏大学团委书记王海军表示，将继续创新党史学习教育形式，教育引导团员青年了解党的光辉历史、感悟党的初心使命、领会党的创新理论、体认党的精神谱系、传承党的红色基因，确保面向广大团员青年的党史学习教育既有“深度”更有“温度”。（记者 李超）

(责编：温璐、李依环)