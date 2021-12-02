原标题：引入第三方评估机构，让“三下乡”活动健康发展

青岛大学云支教志愿服务队今年暑假在新疆喀什进行线下活动。青岛大学团委供图

2021年11月10日，青岛大学“实践归来话成就”2021年暑期“三下乡”社会实践“青年红色逐梦之旅”活动成果汇报暨表彰大会在青岛大学浮山校区会议中心举行。

今年，为了对大学生“三下乡”社会实践情况、提升效果、存在的痛点和难点等问题进行深度剖析，挖掘社会实践活动持续健康发展之道，青岛大学邀请了第三方咨询评估机构——青岛未来盛世企业管理咨询有限公司，历时一个月，面向参加实践活动的学生、教师及用人单位，以面访及电话访谈等形式进行满意度调查，对活动进行调研评估。这是国内高校首次引入专业第三方调查评估机构对学生暑期“三下乡”社会实践效果进行评估。会上，青岛未来盛世公司总经理杨琨女士就《青岛大学2021年暑期“三下乡”社会实践活动满意度调查报告》（以下简称《报告》）进行了分享。

《报告》显示，在855名受访学生中，88.2%的学生对学校组织的“三下乡”活动感到满意，其中对学校“三下乡”活动重视程度满意度为88%，实践主题满意度为86%，实践信息服务满意度为84.5%，实践活动申报审核机制满意度为85.7%，重点团队评选机制满意度为86.5%，实践结果考核形式满意度为85.8%，指导教师参与程度满意度为88.8%，指导教师专业性满意度为88.4%。55.2%的学生认为社会实践“非常有必要”，其中83.5%的学生认为参加暑期“三下乡”活动能够让自己学有所用、锻炼自我，82.8%的学生认为能够关注、了解社会现实，75.8%的学生认为能增长见识、为就业做准备，55.7%的学生认为能发现自己的不足。89.6%的学生对参加实践活动对自身能力提升感到满意，其中对参加实践活动提升语言表达能力的满意度为91%，对身心素质提升的满意度为91%，对观察应变能力提升满意度为90.6%，对沟通交际能力提升满意度90.3%，对专业能力提升满意度为87.7%，对就业能力提升满意度为86.7%。用人单位对实践学生满意度为93.4%，其中工作纪律遵守满意度为97%，工作态度端正满意度为96.2%，工作实践能力满意度为90.6%，后续发展潜力满意度为89.8%。

《报告》也提出了一些问题，比如，社会实践中存在大学生希望参加的社会实践与喜欢参加的社会实践存在背离、专业实践平台数量还不充分、实践活动保障不完善等，为下一步改进实践方式、提高实践效果提供了很好的启示。

大学生暑期“三下乡”活动由中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央等14部门联合开展，至今已连续开展25年。经过20多年的发展，“三下乡”活动的生命力如何？活动实际效果如何？学生、老师和实践单位对此类社会实践活动效果是否满意？

第三方评估作为政府督察的重要举措，在各级政府、各个领域被普遍采用，对创新管理方式、提升治理能力现代化水平发挥了重要作用。此次青岛大学引入专业第三方评估机构参与学生实践活动效果评估，开了国内高校对学生工作成效评估的先河，对全国其他高校学生工作成果评价提供了新的思路与借鉴。（记者 邢婷）

(责编：温璐、李依环)