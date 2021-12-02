本报记者 刘 峣

湖南省郴州市嘉禾县博雅学校学生在操场上跳绳跑。

黄春涛摄（人民视觉）

上海华东师范大学附属进华中学绿色农艺社团的学生在“屋顶生态园”表演节目。

新华社记者 刘 颖摄

今年7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》公开发布。“双减”政策的落地实施，改变了中国基础教育的格局，也改变了万千学生、老师和家长的生活。

“双减”百日有余，带来哪些变化？

孩子家长轻松了

下午5点从公司下班后，北京家长刘莉从容地驾车，来到儿子的学校。这段时间，孩子每天下午5点半放学，见到刘莉时已经完成了书面作业。晚上，一家人可以享受宝贵的亲子时光。

“‘双减’以前孩子放学早，只能去上托管班。到家以后，我还要陪他写作业、做任务到很晚。现在一家人没有了以前的紧绷状态。”刘莉说。

上学作息时间变了、作业负担减轻了、校外学科培训班没有了——这是很多家长和孩子最直接的感受。

在作息时间方面，多地提出明确规定。北京市教委要求，小学上午上课时间一般不早于8∶20，中学一般不早于8∶00；下午放学时间调整至17∶30。若家长有特殊接送需求，可向学校提出申请。

在作业负担方面，教育部监测显示，截至10月底，全国义务教育学校中，99.3%的学校出台了作业管理办法，97.1%的学校建立了校内作业公示制度，94.7%的学校绝大部分学生能在规定时间内完成作业。

据介绍，成都近期出台中小学作业指南，提出确保小学一、二年级不布置书面家庭作业；小学其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟，初中不超过90分钟；不得使学生作业演变为家长作业。

“爬山、看电影、读小说……过去的几个周末孩子过得很充实、很开心。”山东青岛学生家长林沐森说，以前每到休息日，自己经常陪着孩子在几个培训班之间赶场。“双减”后，在尊重孩子意愿的前提下，只保留了一个钢琴班。

“双减”后的轻松感，源自于回归教育本质的探索。专家表示，只有学校、教师、家长及社会各方都尊重教育规律，树立正确教育观、成长观，才能真正破除“抢跑文化”，营造良好的教育环境。

兴趣爱好增多了

下课铃响，浙江省宁波市海曙区广济中心小学学生戴立轩带上口琴，来到了音乐教室。没过多久，教室里便传来了悠扬的乐曲。不远处的操场上，田径小将正练得热火朝天。

这是广济中心小学为学生推出课后“社团套餐”的场景。校长黄铁成说，学校从2019年开始便推出了以班内托管为主的课后服务。“双减”政策落地后，学校以现有的师资、场地等资源为前提，开设了体育、音乐等10余种社团，满足学生学习与个性发展需求。

“双减”政策的落地实施不仅要做“减法”，也需要在课后服务上做“加法”。教育部监测显示，截至10月底，全国14.3万所应开展课后服务的义务教育学校中（不含寄宿制学校和乡村小规模学校），99%的学校提供了课后服务，学生参加率为89.7%，其中七成以上的学生每周5天全程参加，教师参与率为89.8%。

专家表示，“双减”并不意味着让孩子“放羊”，而是要营造健康的教育生态。一方面学习和学业要提质增效，提高教学质量和学习效率，另一方面要培养孩子的兴趣爱好，让青少年自由、健康地成长。

广州在课堂教育上创新举措，鼓励学校应用人工智能手段支持教学诊断与改进，组织学生进行拓展学习和深度学习，培养学生主动学习习惯和自主学习能力。为此，广州提出在全市中小学打造200个典型案例，培育100个智能教育实验校，探索人工智能赋能学生减负增效路径。

在课堂之外，近年来备受重视的体育、美育等内容成为学校课后服务的热点。北京一小学音乐教师高一凡说，这个学期参与课后合唱团的孩子明显增加了很多。“以前合唱团练习经常有人请假，如今不少家长主动‘推介’自己的孩子，希望他们能够学习音乐知识，提高艺术素养。”

学校教育加强了

今年开学以来，多地深化教师轮岗制度，并在轮岗人数、范围、时间上提出明确要求，受到舆论关注。

其中，北京明确大比例促进干部教师轮岗交流，推进区域内校长交流轮换、骨干教师均衡配置、普通教师派位轮岗等举措，以缩小城乡、区域、学校间教育水平差距。

上海则提出，在3到5年内，通过骨干教师流动、培养等多种方式，确保每所小学至少有1—2名高级教师、每所初中高级教师的比例不低于5%，每所高中都有1名正高级教师。

轮岗背后，是“双减”背景下学校教育提质增效的需要。中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，用更高质量的教育供给满足学生和家长的需求，应该成为学校“双减”工作重点。为此，学校应尽力优化教学方式，提升课堂教学质量，探索多样化的教育教学活动，满足学生和家长的多元化学习需求。

针对学生学习需求，上海全面升级在线学习平台，遴选名师团队录制慕课，并向优质培训机构购买高质量课程，打造“永不落幕的空中课堂”。江苏南通则把作业布置清单以及学生的作业本作为教师参加职称评审的必备材料，以“教足教好”保障“学足学好”。

专家提出，双减离不开教师的担当与能力提升。为此，应完善学校内的绩效评价，完善校内学生成长服务体系，严密校内教育责任链，更好地满足学生个性化发展需求，促进学生全面健康成长。

(责编：袁勃、郝江震)