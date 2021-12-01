2021年11月26日，由北京师范大学中国文化国际传播研究院主办的 “路径与方法：提升中华文化影响力”国际论坛暨第十二届年会在北京师范大学举行，来自海内外的多位专家学者共同参与此次论坛。

北京师范大学副校长周作宇在开幕式上介绍，中国文化国际传播研究院成立12年以来，阐释中国理论、讲述中国故事、传播中国声音，展示中国形象、推动中华文化与世界文明的交流互鉴，取得了一系列令人瞩目的成绩。他希望中外朋友们能够充分利用国际论坛这一平台，启迪思想、激发智慧，共同谱写中外文化交流繁荣的新篇章。

主论坛上，与会专家们围绕“提升中华文化影响力的路径与方法”这一主题，发表了自己的观点。北京电影学院副校长胡智锋认为，东西方文化主要包括共同感知、共同情感和共同价值，这三个“共同”是提升中国文化国际影响力的有效路径和渠道。

全国政协常委、中国作家协会副主席白庚胜探讨了服饰这一文化符号所代表的深刻内涵，并呼吁设计出一套适合中国人体型的、符合中国历史的、满足中国人民服饰审美需求的一套国家服饰正装，把服饰的中国文化语言传播到世界。

专家学者们还从实践的角度讲述了提升中华文化影响力的成功经验。中国电影评论学会会长、原中国电影家协会秘书长饶曙光指出，话语体系建设是提升国际传播能力的最重要的基础性工程，要立足于中国的文化传统，面向世界、面向未来、面向现代化，打造富有包容性的共同体美学话语体系。

北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林阐述了提升中国文化国际传播的效能的三种精神：一是抗疫精神彰显中国文化国际传播的内涵；二是探索精神更新中国文化国际传播语汇；三是奥运精神烛照中国文化国际传播愿景。

大会还围绕“中国电影文化的国际化路径”“中华文化与美学的国际传播”“艺术新媒体的国际触达”“中国电影出海的新路径与新方法”等话题举行了五个平行论坛。（孙竞、实习生李琨）

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