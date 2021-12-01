原标题：山西2021年度发放国家助学贷款逾29亿元 助40万名学生圆大学梦

记者30日从山西省教育厅获悉，该省已完成2021年度国家助学贷款发放工作，共发放资金29.24亿元，护航40.75万名家庭经济困难学生圆了大学梦。

党史学习教育开展以来，山西省教育厅把国家助学贷款工作作为“我为群众办实事”实践活动的重点，确保“应贷尽贷、便捷办贷”，解决学生在办理贷款过程中的难点、痛点问题。

为了让家庭经济困难的学生在第一时间知晓国家资助政策，山西省教育资助与保障中心编发资助政策手册，建立省、市、县、高校四级资助热线，开展政策宣传。2021年暑期，山西省通过各高校将26.15万册资助政策手册、《家庭经济困难学生认定申请表》与招生录取通知书一起寄送给被录取学生。

按照最新政策，今年秋季学期起，全日制普通本专科学生每人每年申请额度由不超过8000元提高至不超过12000元；全日制研究生每人每年申请额度由不超过12000元提高至不超过16000元。

山西省教育资助相关部门积极开展新政策培训工作，对于9月6日前已经签订借款合同的学生，在线即可申请提额，9月6日前未签合同的学生可按新额度申请贷款，办理时间延长至10月22日。

同时，新政策宣传材料第一时间转发至山西省各市、县及各高校，通过微信公众号、学生微信群等渠道发布提额宣传信息，特殊偏僻地区的学生由资助工作人员上门宣传。各助学贷款受理点为咨询提额的学生提供一对一办理指导服务。

近年来，山西持续优化机制，简化助学贷款办贷流程，推动县级学生资助部门实现国家助学贷款“窗口化”“一站式”办理。推进国家开发银行全面实行合同电子化，试点引进邮储银行手机客户端线上注册申请，由县级资助部门后台审核，在线签订电子合同，高校确认回执，系统批量放款，完成一站式办理，实现首贷学生错时错峰“只跑一次”现场办理、续贷学生线上办理“一次不跑”。

数据显示，山西开办生源地信用助学贷款13年以来，已覆盖全省117个县(市、区)，累计发放生源地信用助学贷款206.93亿元，累计支持家庭经济困难学生154.3万人。 (杨静)

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