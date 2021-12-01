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河北冀南新区：冰雪运动进校园 助力北京冬奥会

2021年12月01日08:22 | 来源：中国新闻网
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原标题：河北冀南新区：冰雪运动进校园 助力北京冬奥会

　　距离北京2022年冬奥会还有66天时间，为助力冬奥会，营造“人人参与冰雪，人人支持冬奥”的蓬勃发展势态，促进学生全面发展，30日上午，河北省邯郸冀南新区冰雪运动进校园暨第三届冰雪运动会在新区城南中心校举行。

　　此次运动会共有来自新区中小学16支代表队、320余名运动员参加，运动会共设滑冰、旱地冰壶、轮滑、桌上冰壶四个比赛项目。

图为邯郸冀南新区冰雪运动会轮滑比赛现场。　贾昆 摄

　　图为邯郸冀南新区冰雪运动会轮滑比赛现场。　贾昆 摄

　　在旱地冰壶比赛中，运动员团队合作，瞄准、推壶、滑行……一垒、二垒、三垒、四垒有序展示技术，一丝不苟全力竞赛。

图为邯郸冀南新区冰雪运动会旱地冰壶比赛现场。　贾昆 摄

　　图为邯郸冀南新区冰雪运动会旱地冰壶比赛现场。　贾昆 摄

　　据了解，为进一步在青少年中普及冰雪知识、厚植冰雪文化、浓郁冰雪氛围，助力北京冬奥会，带动冬季全民健身运动蓬勃发展，邯郸冀南新区已连续三年举办冰雪运动会。通过冰雪运动、冰雪大篷车进乡村等活动，培养了一批热爱冰雪运动、参与冰雪运动的裁判员、运动员，冰雪运动的普及率逐年提高。(记者 王天译)

(责编：郝孟佳、温璐)

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