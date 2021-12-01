原标题：对外汉语教师：中文是领略中华文化魅力的一把钥匙

中文的国际影响力正在不断攀升。截至2020年底，全球180多个国家和地区开展汉语教育，世界上已有70个国家将中文纳入国家教育体系。作为跨文化教学的亲历者，多位对外汉语教师纷纷表示，国际汉语教育促进了中国与世界各国的文化交流，但在新时代也面临诸多挑战。

在泰国一所私立学校教中文的汪垠见证了当地中文教育事业的快速发展。她介绍，随着中泰交往越来越密切，泰国政府大力推广汉语教学，从幼儿园到大学，很多学校将汉语课程设定为必修课或选修课。

汪垠告诉记者，中国的饮食文化和传统节日习俗深受当地学生的喜爱，“我经常借助网络视频，教大家一些关于美食、节日的中文俗语和中国礼仪，希望我的教学内容成为他们感知中国文化的窗口。”

“中文是打开中华文明，领略中华文化魅力的一把钥匙。”澳大利亚查尔斯·达尔文大学孔子学院代理中方院长刘亚儒表示，全球“汉语热”频频升温也源于中国与日俱增的全球影响力。

据澳大利亚第二大州维州教育厅的最新数据显示，在该州小学、中学和语言学校的公立学校中，学习汉语的总人数达到了9.1万，占语言总入学人数的19.6%。

刘亚儒表示，各国民众学习中文的需求虽持续增长，但中文教学仍存在诸多问题亟待解决。“在澳大利亚，由于没有统一的教科书，老师围绕教学大纲进行自主的课程设计和教学安排，虽拥有极大的灵活度，但也带来了各相关课程不统一、内容协调互不兼顾的问题。此外，西方媒体对中国的污名化报道也会影响当地民众对中文学习的态度。”

“新冠肺炎疫情对于目前的汉语教学冲击最大。很多国家停发签证，导致交换到当地的中国教师数量严重‘缩水’。”刘亚儒所在的孔子学院聘用了在当地攻读教育学硕士学位的中国留学生，以暂时缓解教师岗位的空缺。他称，很多新手教师没有经过系统化的教学培训，在授课过程中不可避免产生一些错误的教育理念，从长远看，对学生的中文学习会造成不利影响。

同样受疫情影响，中文教师志愿者黄茗不得不提前结束在摩洛哥的教学工作，将课堂搬到网络。

黄茗称，除了和自己年纪相仿的大学生外，当地很多上班族也选择加入中文课堂。“他们当中的很多人都到过中国，因中国的大好河山和悠久历史而爱上中文，想要增进对中国的了解。”

黄茗介绍，和学生见面的第一堂课就是给他们起中文名字。“摩洛哥的官方语言是阿拉伯语，所以我会根据他们名字的发音和寓意找到对应的汉字。例如，有个学生的名字在阿拉伯语中寓意为神圣的牛，加上他很有灵气的眼睛，我给他起了一个中文名字叫‘若灵’。”她说自己正是用这样的方式让学生初次感知语言背后深藏的文化意蕴。

在授课过程中，黄茗发现汉字的规范书写是外国学生需要突破的一道难关。“阿拉伯语采用从右到左的书写方式，而现代汉语恰恰相反。我会着重从讲解基础的汉字结构开始，一笔一画教学生重新认识汉字书写间的结构关系。”

今年10月，黄茗再次踏上去往毛里求斯的教学之旅。她说，外国学生的成长和进步是她最大的成就感来源，也希望能让更多人通过中文了解到一个真实全面的中国，爱上中华文化。(金旭)

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