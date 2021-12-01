本报记者 孙亚慧

武汉光谷广场（无人机照片）。

新华社记者 李 贺摄

经过12年的发展，光谷海外留学归国人员与常住外籍人员已达1.9万人。如今，有越来越多的海归来到光谷，乘风破浪，写下自己的光谷“逐光”故事。 2009年12月，武汉东湖高新区继北京中关村之后，被批准为全国第二个自主创新示范区。也是在那一年，东湖高新区发力建设国际人才创新高地，正式启动“3551光谷人才计划”，汇聚全球科创人才，一个“人才特区”逐渐在光谷成形。

“孔雀栖江城”

陈莉莉是一名临床医生。十几年前在德国读书期间，她意识到国内体外诊断行业与欧美国家的差距。“国内一些急性心肌梗死病人在入院时，往往已经错过了救治的黄金时间，这其中的重要原因，就在于缺乏院前及院内快速诊断的工具和应用机制。”这让她萌生了回国研发快速诊断产品的想法。

带着“试试看”的创业点子，陈莉莉参加了如今已成为海归创新创业重要赛事平台之一的“春晖杯”，并凭借自主研发的“海特TM心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）快速检测试剂盒”项目而夺得大赛二等奖。这不仅点燃了陈莉莉回国创业的热情，也让她找到了医学技术的转化窗口。

也是在这次比赛中，陈莉莉了解到了武汉留学生创业园对海归创业的扶持政策。带着一份“让快速诊断成为可能”的决心，2008年，她与海德堡大学博士后王颖在武汉留创园共同创立了明德生物，从事快速检测试剂的研发。

也是在2008年，刚刚在光谷创办了十几个月的锐科激光，正致力于研发具有自主知识产权的光纤激光产品。公司创始人闫大鹏在51岁时放弃了安逸稳定的生活，辞掉国外工作，举家回国来到武汉创业。他说：“看到自己在国外公司研发的产品被高利润卖到中国，我的心里不是滋味，我想为自己的国家做点事。”

2015年11月16日，锐科激光承担的科技重大专项“4kW全光纤激光器”课题通过了由工信部组织的项目技术验收。这打破了国外的技术垄断，对中国激光产业链激光核心器件的研发及规模提升起到了推动作用，还为相关行业对高功率光纤激光器量产化的需求提供了保障。

引留“天下才”

创业10年后，2018年7月，明德生物在深交所成功上市，公司也成为国内即时诊断和智慧医疗领域的代表性企业。前辈企业家们的“风云故事”，常令年轻一代的海归创客津津乐道，大家都想“沾沾喜气”。创业之路绝非坦途，但谁也不愿做中途退场的那一个。

事实上，初创团队的难关往往是资金链出现问题。2015年，光谷设立人才基金，在保留原有对高层次人才无偿资助的基础上，新增股权投资，提升对人才企业的长效支持力度。

武汉瀚海新酶生物科技有限公司创始人杨广宇就是“光谷人才基金”的受益者之一。

他毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学，之后回国创业。在2015年入选第八批“3551光谷人才计划”后，杨广宇获得了100万元股权投资和100万元政府补助，在厂房租赁、法律服务等方面，也减少了许多后顾之忧。

如今，为打造“天下谷”，引“天下才”，让留学归国人员留得住、留得好，光谷已先后建设武汉留创园、硅谷小镇等多个创业孵化载体。

截至目前，武汉留创园共吸引了来自全球20余个国家和地区的创业海归近2000人，累计孵化留学生企业600余家。

创业新高地

11月16日，在华创会“光谷科创新机遇”专场活动上，6个海归创业项目正式签约落地光谷；“基于磁控软体机器人技术的植入式人工膀胱”“高附加值化合物的低成本绿色生物制造”和“氢燃料电池应用整体解决方案”3个项目进行了现场路演。

在美国辛辛那提大学获得电子工程博士学位的全琎，是“氢燃料电池应用解决方案”的项目负责人。在华尔街工作期间，全琎对全球新能源领域进行了5年的专业研究，同时，他也时刻关注着国内新能源行业尤其是氢能行业的发展情况。

4年前，全琎回国创立武汉海亿新能源科技有限公司，投入氢能技术产业化。谈及自己回到故乡创业的原因，这个“85后”武汉伢表示，“更看重的还是地区的产业、创新与人才环境。”光谷高校与科研院所众多，企业可以拥有优质的人才储备，不断壮大研发团队。同时，这里还有大批拥有留学背景的创业团队，“校友力量”也会带来强劲助力。

像全琎一样来到光谷创业的“85后”“90后”海归，正成为光谷创新创业舞台上的重要力量，也让这里加速成为海归创业的新高地。“十四五”期间，光谷将实施人才“注册制”，面向全球开放式引才。推行人才评价积分制，强化人才生产、生活要素配置，打通医疗、教育、住房等多部门资源，为人才提供全方位高品质服务。

(责编：郝孟佳、温璐)