李依环、实习生迟翔宇

人民网北京11月30日电 今年“119”消防宣传月以“落实消防责任，防范安全风险”为主题。连日来，全国多地积极创新形式，集中开展消防宣传教育培训、全民消防大学习等专项宣传活动，形式多样，内容丰富，广泛普及消防安全知识，增强全民消防安全意识。

湖南：“高精尖”“新奇特”齐上阵 推出“消防文创大跨界”

消防员现场科普消防安全知识。图片来源：湖南省消防救援总队

几十米高的大跨度举高喷射消防车，能耐高温、可远程超控的消防机器人，简单便捷的投掷型自动灭火球……连日来，一大批“高精尖”消防救援装备和“新奇特”消防设备在湖南各地亮相，让广大群众零距离感受消防救援事业发展带来的安全感。

据湖南省消防救援总队介绍，今年“119”消防宣传月，湖南各地拿出“十八般武艺”， 营造“人人关注消防、人人参与消防、人人重视消防”的氛围。志愿者们主动走进社区、学校等，组织居民、师生开展逃生疏散演练，指导群众使用灭火器、消防栓、防烟面罩，发放消防安全宣传手册。

据悉，围绕“消防文创大跨界”主题，湖南省消防救援总队把“蓝朋友”给大家的安全提醒涂抹在奶茶杯上，茶杯上量身打造的“天干勿燥”系列包括“住宿篇”“打尖篇”“出行篇”等，内容涉及人们生活多个方面，将消防安全知识融入到了幽默风趣的文案设计当中。

海南：系列活动融合地方特色 带动群众沉浸式学习消防常识

据海南省消防救援总队消息，“119”消防宣传月期间，海南开展了“特别的一天·记者变身消防员”体验活动、“快乐消防徒步行”、“消防志愿者在行动暨新媒体粉丝分享会”、“消防隐患大找茬”网络直播等系列专题活动，以更好地宣传普及消防安全知识，不断提升群众消防安全素质。

今年的“119”消防宣传月活动启动仪式中，海南在现场设置了六大消防宣传体验项目展区。现场群众积极参与真人消防飞行棋、消防主题拼图、水带保龄球趣味游戏等互动，近距离观看了电动自行车新旧国标材料燃烧实验对比试验、电气故障火灾模拟演示等，沉浸式学习消防安全常识，提升消防安全技能。

据悉，11月以来，海南多地还陆续开展了大学生消防安全运动会、“致敬火焰蓝”主题灯光秀等系列主题宣传活动，采取进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭等形式，加大行业系统单位的消防安全宣传教育培训，组织了多种形式的消防志愿者队伍开展“全民消防大行动”的社会化宣传等。

河南：消防安全责任人集中“开讲” 系列短视频上线展播

“百家企业讲消防”是今年河南省“119”消防宣传月一项重大活动。河南省消防救援总队组织百家企业消防安全责任人、管理人录制系列短视频，重点讲解消防安全责任落实、日常消防安全管理、火灾事故应急处置等内容，提醒各企业单位和广大公众做好火灾防范。

此外，河南组织当地知名企业和人员密集场所、高层建筑等重点单位负责人参与拍摄制作“讲消防”短视频，按照商场市场、交通运输、宾馆饭店、公共娱乐、医院学校等不同行业领域，持续推出系列专题，利用各新媒体平台展播宣传，组织企业从业人员在线学习。

记者关注到，驻马店消防救援支队还结合当前疫情防控实际，采取线上线下相结合的方式，紧紧围绕“政府云课堂”“沉浸式课堂”“火焰蓝课堂”等“三个课堂”，积极开展学校消防安全宣传工作。

宁夏：线上线下形式相结合 进一步提升群众参与度

“点亮我是金牌消防志愿者”有奖竞答、制作系列公益广告和动漫作品、“消防知识送万家”活动......宁夏结合疫情防控实际，采取“线上+线下”相结合的形式，开展了丰富多彩的“119”消防宣传月系列活动。

据悉，银川消防救援支队建成闽宁镇消防文化主题广场，今年正式投入使用。“119”消防安全日当晚，银川、吴忠等多地地标性建筑集中“亮屏”，撑起一道亮丽的消防宣传风景线。

据介绍，消防宣传月期间，宁夏全区共组织开展线上线下宣传教育活动300余次。吴忠消防救援支队开展了“消防宣传进乡村嘉年华”线上主题宣传活动。固原消防救援支队开展了泥石流灾害拉动演练和大型商业综合体应急消防疏散演练直播活动。中卫消防救援支队多次组织开展直播活动，组织2万余名师生通过“空中课堂”参加消防安全专题讲座等。

（素材来源：湖南省消防救援总队、海南省消防救援总队、河南省消防救援总队、宁夏消防救援总队）

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)