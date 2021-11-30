微宣讲现场。南华大学供图

人民网北京11月30日电 29日，南华大学在学校文艺角开展中国共产党湖南省第十二次代表大会精神微宣讲活动。南华大学党委书记高山指出，学校师生要以“闯”的精神、“创”的劲头和“干”的作风，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，干在实处、走在前列，在“双一流”建设征程中闯出新路子，为建设新时代高水平大学谱写高质量发展新篇章，为全面建设社会主义现代化新湖南而努力奋斗。

高山强调，高质量教育是文化强省、人才强省的坚实基础。教育强则人才强，则文化强。构建高质量的教育体系要把立德树人根本任务真正的立起来、竖起来，与之适应的要不断发扬光大，与之不适应的要进行严肃清理；要聚天下英才而用之，让有真才实学的人才有用武之地，解决国家的重大问题，为国家和区域经济社会的发展做贡献；要按照新工科、新医科、新文科的建设要求，改革学校教育教学评价体系、成果转化体系和文化传承体系。

随后，高山和现场师生进行互动交流，并对他们提出的学校基层党组织建设，学校在健康湖南、美丽湖南、绿色湖南建设上的作用和规划等问题进行了解答。

据悉，本次微宣讲后，南华大学将通过中心组理论学习、邀请省委宣讲团专家讲座、召开研讨座谈会等多种形式深入学习贯彻落实湖南省第十二次党代会精神。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)