原标题：那些“开口难”的青少年有了倾诉窗口

打开“内蒙古12355青少年服务台”小程序，张航（化名）点开“心理咨询”板块，面对列出的健康心理、情绪管理、亲子关系等10个咨询类型，写下了自己的问题：“您好，我很害怕面对我的父母怎么办”。正在值班的心理咨询专家焦丽茹登录后台看到留言，立即回复：“我是心理咨询师，你愿意和我一起探讨困惑吗？你现在在哪里？安全吗？”

张航是一名中学生，由于考试成绩不理想，担心被母亲责骂不敢回家，就找到内蒙古12355青少年服务台求助，“有什么想咨询的问题就随时随地留言”。此外，青少年还可以预约自己信任的专家进行电话咨询。

小程序是内蒙古12355青少年服务台的线上延展。今年1月，团内蒙古区委把分散在各盟市的12355服务热线汇总到一起，打造了内蒙古12355青少年服务台。

11月23日，中青报·中青网记者来到内蒙古12355青少年服务台办公区域，看到电子屏幕上显示已接听9683通电话，热线服务总时长104436分钟，平均每通电话11分钟。587平方米的服务台，分设家庭教育室、心理咨询室、青春期教育室等13个功能区，配有115名心理咨询专家和律师，为内蒙古青少年提供心理咨询、法律维权、家庭教育指导等方面全天候的公益服务。

小程序更符合青少年习惯在网上聊天的特点，让一些不敢、不愿意开口的青少年有了倾诉的窗口。团内蒙古区委权益部部长曹洁强调，青少年在小程序上发来的匿名消息将严格保密，保护青少年的隐私。

这也是贯彻落实党的十九届六中全会精神的生动体现。曹洁表示，共青团组织如何永远保持与人民群众的血肉联系，如何践行以人民为中心的发展思想，一个重要渠道就是要时刻关注青少年所思所想、所急所盼，成为他们想得起、找得到、靠得住的力量。

每通热线都对应着一个或大或小的难题，有的青年在工作中遭遇排挤感到迷茫，有的中学生因学习压力和父母发生矛盾，还有的青少年打来电话称“这是自己的最后一通电话”。

遇到表现出有极端行为的青少年，焦丽茹首先要想办法保持通话，陪伴青少年渡过难关。今年，焦丽茹和其他心理咨询专家曾多次接听长达几小时的电话，挽救了43名有极端行为的青少年。遇到电话无法解决的紧急情况，焦丽茹也会与警方联动合力挽救青少年。

除了热线服务，今年新学期开学后，内蒙古12355青少年服务台专家团队还走进呼和浩特市25个学校和社区，开展了122场讲座，覆盖6000多名学生和家长。越来越多的青少年知道了内蒙古12355青少年服务台。后台数据显示9月的通话量大幅攀升，是8月的3倍。

曹洁认为，青少年心理健康问题需要社会各界高度重视。团内蒙古区委倾注了大量的精力、财力、人力发展青少年心理健康教育专业力量，在案例实践中逐步完善服务青少年和家庭的标准化程序，建立健全救助青少年应急事件的联动机制。她说：“我们将深入学习党的十九届六中全会精神，为党育人，联系服务好青年，从点滴小事中不断实现好、维护好、发展好青少年的根本利益，为社会治理社会化水平提升贡献力量。”(记者 石佳)

(责编：温璐、郝孟佳)