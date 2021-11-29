人民网北京11月29日电 （记者何淼）中国教育学会重点课题“促进学生思考力提升的数学思维实验室建设研究”教学实践交流会日前在江西省南昌市广南学校举行。

北京师范大学课程与教学研究院院长张春莉作主题为《课题研究促教学，创新课程助“双减”》的讲座。作为课题负责人，张春莉围绕如何创新课后服务内容，发挥“课后服务”作用，推进家校共育；如何激发孩子学习兴趣与热情，产生学习内生动力，催长核心素养和科学精神；如何发挥课题引领常态化教学作用，提升教师科研与教学能力，促进学生从思维外壳到思维品质全面提升，和与会人员进行了交流。

图为广南学校学生正在进行思考力课程的学习。学校供图

广南学校刘静老师在会上展示了《破解密码》数学思考力课程。别开生面、打破传统数学教学的游戏课程充满着游戏力、思考力，带给现场教师与家长全新的思考与启发，在如何通过提升课堂思维含量来提高课堂教学效率方面进行了有益的实践和探索。

据了解，今年5月起广南学校将思考力课程作为课后服务内容安排进社团课，目前已开设一、二年级基础班，课程受到孩子和家长很高的评价。校长邓淑萍表示，我相信在这种思考力课程的培训下，我们的孩子一定会培养出独特的、个性的思维模式。而且更主要是培养一种优秀的思维品质，提升孩子对学习的兴趣，提升学习效率。

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