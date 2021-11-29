人民网北京11月29日电 （记者孙竞、温璐）近日，一则甘肃省张掖市三名大学生以肘破冰营救落水女童的视频在网络上热传。记者今天从河西学院获悉，救人的3名同学，分别为河西学院护理专业李斌、土木工程学院赵宏瑜和历史文化与旅游学院张龙科。目前，被救女孩和三名施救的大学生身体状况良好。28日，三名男生被河西学院党委授予“见义勇为大学生”荣誉称号。

救人的三位大学生。河西学院供图

据赵宏瑜回忆，27日下午，当时他从明理湖畔经过时，看到一大一小两名小女孩在结冰的湖面上扯着塑料袋玩滑冰。他刚走过去没多久，就听到呼救声。他循声望去，看到稍大的那名小女孩因为冰面坍塌而掉入水中，稍小的小女孩站在已经开裂的冰面上不知所措，大声哭泣。

赵宏瑜第一个冲到湖边，看到湖水已经淹没至落水小女孩的脖颈处，孩子边扑打水面边大声呼救。而另一个在冰面上的小女孩被吓得瑟瑟发抖，脚下的冰面也已开裂，极有可能落水。来不及多想，他小心翼翼踩着即将破裂的冰面走向小女孩一把将冰面上的孩子抱在怀里送回岸边，然后又转身从冰面上走过去，营救另一名落水女孩。快到跟前时，冰面坍塌，赵宏瑜也落入水中。

三名大学生奋力营救落水女童。河西学院供图

河西学院护理专业大一学生李斌国旗班训练结束返回途中听见呼救声，危急时刻，他纵身跳入寒冷刺骨的湖水中，和赵宏瑜一起救人。两人在冰冷的湖水中撑起小女孩，奋力用胳膊肘破冰一步步走向岸边。

随后赶来的张龙科也立刻下到湖中接应救援。他将一截警戒线传递给落水小女孩使劲拉拽，赵宏瑜则和李斌在小女孩身后破冰“护航”。经过三人的奋力施救，十几分钟后，小女孩最终被成功营救上岸，岸上的几位女大学生赶紧抱着两名小女孩跑向附近温暖的房屋内取暖。

因救援及时，落水女童转危为安。李斌、赵宏瑜和张龙科3名同学见义勇为的先进事迹在校内外引起强烈反响。事后，河西学院表示，李斌、赵宏瑜和张龙科3名同学在危险来临的紧急关头，不顾个人安危、挺身而出的行为反映了崇高的思想境界，用实际行动展现了当代大学生高度的社会责任感和良好的精神风貌，是全校大学生的优秀代表，为弘扬正气，表彰先进，进一步倡导见义勇为精神，经河西学院党委研究决定，授予李斌、赵宏瑜和张龙科3名同学“见义勇为大学生”荣誉称号。

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