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2020年国家义务教育质量监测——德育状况监测结果报告发布

2021年11月29日16:11 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月29日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，教育部基础教育质量监测中心日前发布了《2020年国家义务教育质量监测——德育状况监测结果报告》。报告客观呈现了我国义务教育阶段学生德育发展状况，分析了影响相关学科领域教育质量的关键因素，同时回应了教育热点和难点问题。

记者了解到，按照《国家义务教育质量监测方案》，2020年是第二周期监测的收官之年。本次监测以国家德育相关政策、品德课程及相关课程标准等为依据，将社会主义核心价值观贯穿其中，重点测查学生的价值观状况、学生行为规范的日常表现状况、学生对国情常识和中华优秀传统文化的了解状况、学生的法律素养状况。

德育状况监测指标与监测工具。图片来源：教育部基础教育质量监测中心

教育部基础教育质量监测中心有关负责人表示，按照抽样有关要求，此次监测在全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团抽取了331个样本县（市、区）、6535所中小学，对近20万名四、八年级学生进行了现场测试（受新冠肺炎疫情影响，2020年监测现场测试时间由5月底调整为9月底，实际监测对象为五、九年级的学生，监测内容仍为四、八年级内容），对6千余名中小学校长，近8万名班主任、学科教师开展了问卷调查。

根据德育状况监测结果，学生普遍具有积极的人生价值观，认为“个人努力”是成功的首要因素。在勤劳节约、诚实守信、团结友善、遵守公德等日常行为规范方面，超过85%的四、八年级学生表现较好，各项指标相较2017年上一轮德育监测均有所提升。

监测结果显示，当前，学校道德与法治教师数量大体能满足教学需求，部分道德与法治教师认为自己需要补充法律、心理健康、地理、传统文化等方面的专业知识。从学生与家长的相处方式和亲子关系来看，88.5%的四年级学生和78%的八年级学生对自己和家长的关系感到满意。

同时，监测结果报告也指出，当前，学校在开展校外德育实践活动时，仍存在学生安全保障责任过大、与社会资源缺乏有效合作机制、社会资源不足等主要困难。

(责编：李依环、秦华)

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