人民网北京11月29日电 （记者李依环）记者从教育部获悉，教育部基础教育质量监测中心日前发布了《2020年国家义务教育质量监测——科学学习质量监测结果报告》。报告客观呈现了我国义务教育阶段学生科学学习质量状况，分析了影响相关学科领域教育质量的关键因素，回应了教育热点、难点问题。

据悉，本次监测延续 2017 年第一轮国家义务教育科学学习质量监测的基本设计，突出能力导向，重点测查了学生的科学理解能力、科学探究能力、科学思维能力，以及学生的科学学习态度与习惯。监测还结合国家相关政策规定，对学校的科学教育教学状况进行调查，以反映各地科学课程的实施状况与国家相关政策的执行情况。

据介绍，为落实《国家义务教育质量监测方案》，2020 年 9 月，教育部基础教育质量监测中心组织开展了第二轮国家义务教育科学学习质量监测工作。按照抽样有关要求，此次监测在全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团抽取了331个样本县（市、区）、6535所中小学，对近20万名四、八年级学生进行了现场测试（受新冠肺炎疫情影响，2020年监测现场测试时间由5月底调整为9月底，实际监测对象为五、九年级的学生，监测内容仍为四、八年级内容），对6千余名中小学校长，近8万名班主任、学科教师开展了问卷调查。

科学学习质量监测指标与监测工具。图片来源：教育部基础教育质量监测中心

科学学习质量监测结果显示，四、八年级学生科学学业表现达到中等及以上水平的比例分别为80%、79.5%。四年级学生科学学习兴趣高或较高的比例为86%，学习自信心高或较高的比例为68.6%。八年级学生物理、生物、地理学习兴趣高或较高的比例分别为82.3%、80.9%、71.1%，学习自信心高或较高的比例分别为45.1%、62%、53.1%。近二成的八年级学生期望长大以后从事科学相关职业。

监测结果也表明，科学教师的教学行为改善明显，探究教学水平高的科学教师比例比2017年上一轮科学监测大幅提高。九成以上中小学校均配备了实验室、仪器设备、实验耗材等科学实验教学资源，但部分资源使用率有待提高。此外，2020年上半年，虽受疫情影响，仍有超过九成的中小学完成了常规教学任务。

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