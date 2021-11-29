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天津大学开设VR思政课 将新技术赋能思政教育

2021年11月29日14:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月29日电 （记者孙竞）近日，在天津大学的一堂思政选修课上，200名学生佩戴VR眼镜，“走”进中共一大会址纪念馆、南湖革命纪念馆、井冈山革命博物馆、遵义会议纪念馆、延安革命纪念馆等红色场馆，学习红色精神，汲取奋进力量。

据悉，这是该校马克思主义学院开设的“中国共产党精神谱系概论”选修课，通过将虚拟仿真实验教学与实践教学、体验教学有机融合，启发学生弘扬伟大建党精神。

授课教师、天津大学马克思主义学院副教授王磊告诉记者，该课程拥有一套自主研发的“思政VR”教学产品，包含VR眼镜、云资源、全景相机等，构建起“红色场馆我来学”“红色场馆我来讲”“红色场馆我来建”三位一体的VR实践教学体系。”

“这种新颖的教学方式，不仅有效地解决了疫情下思政课实践教学的困难，而且解决了虚拟仿真教学高成本、难覆盖的问题，让手机变教具，让学生对思政课更感兴趣。”王磊说。

记者了解到，近年来，天津大学马克思主义学院加强虚拟仿真教学研究，陆续举办了“建党百年铭初心 红色场馆我来讲”“红色场馆我来讲 精神谱系照我心”“致敬英烈 传承精神”等系列活动，实现虚拟仿真实验教学、实践教学和体验教学的有机融合，让新技术为思政教育赋能，不断提升思政教育水平。

(责编：丁元贺(实习生)、秦华)

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