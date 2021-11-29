研讨会现场。上海大学供图

人民网北京11月29日电 为进一步提高人才培养质量，提升辅导员工作能力，着力构建和完善基础扎实、人文素养高、综合能力强的高质量人才培养体系，上海大学管理学院近日举办人才培养研讨会。本次研讨会邀请了校内外专家与辅导员代表共同研讨。

上海大学管理学院党委书记李伟在发言中指出，辅导员要加强自身学习，积极主动帮助学生解决困难和问题，真正做到“爱生如子，爱校如家”。学院党委副书记、院长镇璐表示，学工队伍在人才培养队伍中的作用不可忽视，在校期间，辅导员对学生的人格塑造有着至关重要的影响，希望全体辅导员真正成为学生的人生导师和知心朋友。

上海大学文学院研究生辅导员卜敏，上海青年管理干部学院教授刘宏森，上海市网络文化协会高校专委会秘书长甄杰分别围绕解决辅导员论文困境、编辑审稿注意事项、网络传播与舆情应对等话题作了专题报告。

据悉，研讨会上，与会人员还就大学生思政教育、科研论文写作、大思政课组织策划等内容进行了研讨交流。（李依环、实习生丁元贺）

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