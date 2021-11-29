近日，中国职业技术教育学会智能融媒体专业委员会在北京市丰台区职业教育中心学校融媒体中心正式成立。大会以“助力融媒新发展，赋能职教新生态”为主题，产教研学聚力融媒体传播人才培养，助力讲好中国好故事。

活动现场 主办方供图。

会议审议通过了《中国职业技术教育学会智能融媒体专业委员会筹备工作报告》《中国职业技术教育学会智能融媒体专业委员会工作条例（草案）》《中国职业技术教育学会智能融媒体专业委员会选举办法》。

北京交通运输职业学院院长马伯夷解读《中国职业技术教育学会智能融媒体专业委员会工作条例（草案）》。他指出，专委会旨在推动智能融媒体教育研究、人才培养，打造智能融媒体教育界与传媒领域协同创新的合作与交流平台，推进新时代职业教育改革与发展，加强国际传播能力建设，强化融合传播和交流互动。

中国传媒大学媒介与公共事务研究院名誉院长、第十二届和十三届全国政协大会新闻发言人、国务院新闻办公室原副主任王国庆代表专家指导委员会在发言中强调，融媒体发展最重要的是人才建设，打造一支有专业新闻素养、懂新媒体传播运营、具有互联网思维和实践能力的复合型人才队伍，是融媒体发展的一项根本性、基础性、长期性任务。

中国职业技术教育学会会长、全国政协委员、教育部原副部长鲁昕强调，智能融媒体专委会要将坚持党的领导、加强意识形态教育、落实立德树人根本方针、培养数字技术基本素质、提高正能量内容创造力、补齐专业知识能力短板、建设融媒体新课程体系、强化思政课程课程思政、提升专业建设整体水平、推动工业视觉专业建设、助力数字媒体技术发展“十大使命”作为融媒体职教专业的时代使命。

人民政协网副总编辑、智能融媒体专委会执行主任解艳华解读《中国职业技术教育学会智能融媒体专业委员会2021-2023年工作要点》，部署当前和未来三年工作：一是精心组织筹划，办好专委会成立大会；二是提高政治站位，统筹专委会发展；三是推动新版专业目录落地，开展专业建设标准论证；四是立足智库建设，推动理论研究和学术带动；五是突出职教特色，增强融媒教育的实践创新，着力开展咨询服务、促进行业交流、打造职教宣传矩阵、建设数字化资源库、服务技能中国、赋能融合工业制造。

智能融媒体专委会主任刘建同在发言中表示，专委会成立后，将致力两方面重点工作：一是落实立德树人根本任务，培养思想过硬的新媒体人；二是服务产业优化升级，搭建人才多元共育的平台。

大会还设定湖南大众传媒职业技术学院分会场，全国25个省市自治区的180多家院校、企业和媒体单位线上参会。据悉，大会由中国职业技术教育学会主办，北京市丰台区职业教育中心学校、湖南大众传媒职业技术学院、北京交通运输职业学院承办。

(责编：林禹彤(实习生)、秦华)