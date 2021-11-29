侯金芹 刘在花

原标题：正视青春期抑郁情绪升高现象

日前，教育部对全国政协《关于进一步落实青少年抑郁症防治措施的提案》进行了答复，明确将抑郁症筛查纳入学生健康体检工作，指出学生心理健康教育是“十四五”时期建设高质量教育体系的重要抓手，多项确保儿童青少年心理健康的政策稳步推进。

青春期抑郁情绪升高是青少年成长过程中的普遍现象。目前，国内外研究都发现，进入青春期之后，青少年的抑郁情绪波动较大，这与体内激素水平、大脑中负责情绪调控的神经中枢发育不完全有关，也与突如其来的环境变化，如学业压力、人际关系处理、心理发育滞后于生理发育等有关。随着发育日趋成熟，体内激素分泌趋于稳定，大脑高级神经中枢日趋完善，大部分青少年的抑郁情绪会呈现下降的趋势。

抑郁症防治任重而道远。科学筛查、解读和分析抑郁症是至关重要的一步，而要科学有效防治抑郁症，还需多措并举，齐抓共管。

一是努力营造关爱儿童青少年心理健康的良好社会环境和舆论氛围。持续加大心理健康知识宣传普及力度，引导社会各界正确认识和客观看待心理健康的重要性。进一步完善心理健康教育相关政策与法规，增强政策的科学性和实效性，加强心理健康教育的制度建设，使心理健康教育逐步制度化和规范化，心理健康教育对象将更精准。加大监督检查力度，确保学校心理健康教育顺利推进、均衡发展。与此同时，增强社区对心理健康教育的支持力度，创建良好的心理健康教育社会服务环境。

二是加强儿童青少年心理健康监测力度，将心理健康纳入基础教育质量监测指标体系，搭建儿童青少年心理健康的数据采集平台，推动建立国家、省、市三级儿童心理健康发展统计监测数据库，支持县级儿童心理发展统计监测数据库建设，建立心理健康教育电子档案。依据监测结果定位高风险人群和高风险地区，及时对风险地区和学校提供针对性的项目支持和政策倾斜。重视弱势群体心理健康，加强对流动儿童、留守儿童、残疾儿童、问题学生心理、情感、行为的监测和指导服务。尽早开展预防性和发展性的积极心理健康教育，挖掘并培养全体学生积极的心理品质，促进学生潜能最大限度的发挥。

三是加大中小学心理健康教育资源的供给力度，将心理健康课纳入中小学必修课程，加强心理健康教师队伍建设，强化心理健康教育教师的工作内容和工作方式的科学性和规范性，力争建立一支专职为主、专兼结合的心理健康教育队伍，在教师编制、职称评审、评优奖励等方面出台政策，引导激励心理学专业毕业生到中小学就业，扭转中小学专业人才紧缺的现状。

四是完善心理健康公共服务体系。利用信息技术和互联网，构建全国儿童青少年心理健康教育、咨询服务、评估治疗、危机干预和心理援助公共服务网络资源中心，构建心理咨询与治疗的专家系统，提供实时专业化的咨询服务。增强社会公共服务机构心理健康教育的责任和义务，密切与学校的关系，与心理教育教师联合开展工作。健全心理卫生疾病的社会保障，推动有条件的省市将心理咨询纳入医保，提升家庭主动求医的意愿。科学制定并打通心理咨询师的培训、认证与执业体系，搭建学校与专业心理服务机构的绿色转介通道，确保危重病例及时得到专业治疗，提升学校对危机事件的处理能力。

（作者：侯金芹，系中国教育科学研究院助理研究员 刘在花，系中国教育科学研究院副研究员）

(责编：温璐、李依环)