原标题：2022国考开考 平均招录比为68∶1

本报北京11月28日电 今日，2022年度国考笔试拉开帷幕。本次国考招考共有75个部门、23个直属机构参加，计划招录3.12万人，继续向基层岗位和应届生群体倾斜，继续推进分类分级考试，注重人岗相适、人事相宜。

自2009年起，国考报名人数已连续14年超百万人，今年突破200万人。截至报名资格审查结束时，共有212.3万人通过用人单位的资格审查，通过资格审查人数与录用计划数之比约为68∶1。在报名阶段，西藏自治区阿里地区邮政局“一级主任科员及以下”一职吸引了众多考生。截至报名通道关闭时，此岗位报录比已接近“两万选一”。

中公教育公考专家王健表示，国考之所以“热”，首先是90后、00后越来越重视精神需求，选择工作时不仅考虑工资因素，更看重个人价值感的提升。此外，公务员考试坚持公开公正公平的原则，具有制度化、规范化的特点，吸引了很多优秀的年轻人加入公务员队伍。

本次招考安排2.1万个计划专门招录应届毕业生，服务和促进高校毕业生就业工作。此外，有8700余个计划补充到西部和艰苦边远地区县（区）级及以下直属机构，并采取适当降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历等措施降低门槛；设置2800余个计划定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。

在本次招考中，公共科目笔试试卷被分为3类，包括中央机关及其省级直属机构综合管理类职位、市（地）级及以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位。（中青报·中青网记者 李桂杰）

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