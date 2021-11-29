人民网北京11月29日电 （记者郝孟佳）据国家公务员局网站消息，28日，中央机关及其直属机构2022年度公务员招考公共科目笔试在全国31个省（自治区、直辖市）的77个城市、59424个考场同时举行，共142.2万人实际参加考试。

据了解，本次招考共有75个部门、23个直属机构参加，计划招录3.12万人，共174.2万考生考前进行了确认缴费、142.2万人实际参加考试，参考率约为81.6%，参加考试人数与录用计划数之比约为46∶1，有16.1万名监考、巡考和考务工作人员为考生提供考试服务。

今年，各地各有关部门按照统一部署，统筹做好新冠肺炎疫情防控和笔试实施工作，精心组织、周密谋划，严格管理、规范操作，防范考试作弊、维护考试安全，营造了公平公正的考试环境。广大考生认真遵守考试纪律，诚实参考、文明参考，总体考试秩序良好。

据悉，本次招考录用计划和录用政策继续向重点人群、重点地区倾斜。安排2.1万个计划专门招录应届毕业生，服务和促进高校毕业生就业工作。坚持基层导向，有8700余个计划补充到西部和艰苦边远地区县（区）级及以下直属机构，并采取适当降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历等措施降低进入门槛，设置2800余个计划定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。

2009年，国考报名人数首次突破100万，此后10余年，国考报名人数都在百万以上。从近3年的报名数据来看， 2019年度国考报名近138万人过审，2020年度国考143.7万人通过资格审查，而到了2021年度国考，共有157.6万人过审，报名人数逐年递增。

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