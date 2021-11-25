原标题：准格尔旗扎实推进“双减”政策落地见效

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》要求和“双减”工作部署，进一步落实内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗（以下简称：准旗）“双减”工作问卷调查监测整改情况，切实推动“双减”各项政策落实落地，近日，准格尔旗教育体育局组织责任督学每月进校园蹲点督查、抽查，并通过查阅资料、实地查看、问卷调查、随机访谈等形式，对准旗教育“双减”工作进行了专项督导检查。

为了减轻学生作业负担，按照自治区、市教体局规定要求，准旗各学校坚决杜绝给学生布置机械性、重复性、难度过大的作业，各校科任教师以班协调分层布置作业，并公示作业量。各学校要求所有教师坚持有布置必批改，有批改必讲评、有讲评必反馈。教师能对学习有困难的学生规划具体的帮扶措施。

专项督导检查结果显示，准格尔旗旗积极开展中小学生、幼儿课后服务工作。

一是课后服务全覆盖。准旗义务教育阶段37所中小学校全部开展校内课后服务，实现100%全覆盖。截止目前，全旗义务教育阶段学校在校学生共计39738人，参与课后服务的学生共计39463人，学生参与率达99.3%。各学校坚持“家长自愿参加、学生自愿选择”的原则，按照“一校一案”制定细化工作方案和管理流程，充分利用有效时间，开展符合年龄特点的各类活动，提供“菜单式”服务。做到家长知晓百分百、校区功能室开放百分百、学生愿留尽留百分百、材料报备百分百，确保城区义务教育学校全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校服务内容和形式以自主完成作业，开展体育训练、科学技术、文化艺术、传统工艺等各类社团活动为主；可以安排学生自主阅读或开展读书交流活动，观看适宜青少年的影片；组织开展专题教育或特色活动。旗校内“课后服务”受到广大师生的热烈欢迎和大力支持，在校师生和学生家长对“课后服务”的满意度达到96.58%。据了解，准旗课后服务由当地政府“买单”，有效减轻了学生家长经济负担，进一步增强了人民群众教育获得感和满意度，提升了百姓民生福祉。

二是开展乡村少年宫结对共建活动。准旗青少年发展中心与沙一小、薛八小、首都师范大学大路实验学校、魏家峁小学共建结对。充分利用青少年发展中心优质专业师资，利用周六日时间，在四所试点校进行文化艺术社团活动，让农村孩子享受与城镇孩子相同的优质教育。

准格尔旗对学科类培训机构进行检查

本次督导检查中，旗教体局联合相关部门对薛家湾、沙圪堵两地的学科类培训机构进行了全方位的摸底调查，确认11家注册机构均处于停业整顿期间，未私自开课，其中3家已退出培训市场，3家准备转为非学科类培训机构，5家为下一步转非盈利性培训机构做准备。

下一步，旗教育体育局将不定期开展“回头看”，科学研判“双减”工作推行过程中可能存在的薄弱环节，加强对学校和校外培训机构的常态化监管，畅通举报渠道，对群众反应的问题线索第一时间进行查处，确保“双减”工作取得实效。

(责编：郝孟佳、吴楠)