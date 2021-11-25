原标题：长春理工大学：专业化考核让辅导员大有可为

辅导员工作考核改革研讨会现场。

辅导员暑期家访贫困学生。

辅导员开办心理工作坊。本组图片由长春理工大学提供

乡村支教是很多大学生看重的经历。对长春理工大学物理学院学生呼瑞阳来说，大二暑假为期20多天的乡村支教，让她收获和成长了很多。与大多学生自发组织去支教不同，呼瑞阳参加的支教活动有学院辅导员全程陪同，辅导员保障其食宿和安全，并指导他们进行支教授课。

呼瑞阳说，从前期筹备到收尾整理，学院辅导员于长明的一个暑假时间全都奉献给了参与支教的学生。

对辅导员而言，这并不只是情怀式的付出，更是在学校辅导员比学赶超的氛围中积极主动的工作实践。

近两年来，有“中国光学英才摇篮”美誉的长春理工大学进行了一次辅导员工作考核制度改革的探索。这一探索由该校学工部和团委具体承担，全新的考核机制，拓宽了辅导员评优选先的通道，搭建了展示专长的平台，也让高校辅导员对未来的职业发展更加清晰。

好机制激活一池春水

今年9月，长春理工大学公示了2020年度辅导员工作考核结果，全校83名专职辅导员中有41人次被评为专项考核优秀等级，8人荣获学生工作先进工作者称号。

以打造一专多能型辅导员为核心思路，长春理工大学尝试将考核分为专项考核和综合考核。

在专项考核中，针对辅导员工作的主要职责和内容，设定思想引领与能力建设、学生管理、资助管理、心理健康教育、共青团、网络思政、就业创业7个专项，要求辅导员每年至少申报1项，并将专项工作考核结果作为年度成绩。

专项考核中获得优秀的辅导员，才有资格参加综合考核，通过德、能、勤、绩、廉等多方面考察后，可被评为学生工作先进工作者，享受多种推优机会和相关补贴。

谁才是评价辅导员工作的主体？作为辅导员工作考核改革中的焦点，这个问题曾数次被拿到学校专题会上反复研讨。

学生工作部部长王超介绍，为了保证考核的科学公正，学校召开了辅导员工作改革相关会议20多场，反复研讨。每次方案形成后，都会小范围试行，评估考核效果，再进一步改进完善。

学生是辅导员的直接服务对象，最有发言权；学院的领导和同事也是辅导员工作的见证者和监督员；学工机关人员则认为，评价不仅要有主观评判，更要重视客观材料的支撑；辅导员则担忧人为评价过多，会不会有人情现象。

综合以上考虑，长春理工大学围绕不同评价主体细化考察指标和程序，要求辅导员按照指标提交客观业绩材料，向学生发放电子问卷评议辅导员工作，并组织学院负责人、学工机关负责人主观打分，评定辅导表现。

计算机科学技术学院辅导员孙吉在考核中获评网络思政工作专项优秀。网络思政领域是孙吉的专长，近几年也没少在这方面下功夫，但因为其他业绩不够突出，以往考核成绩很难和优秀沾边。

据了解，往年辅导员考核只有一个评价通道，优秀名额非常有限。很多在某些业务上有专长、但在其他业务上能力不突出的辅导员，在考核中就显现出弱势，影响了辅导员的工作积极性。

“专项考核让很多年轻且踏实肯干的辅导员脱颖而出。”王超直言，以往考核由各学院领导和学校职能部门给辅导员打分，打分者对辅导员工作开展的具体情况欠缺了解，这样就导致工作年限久、人际关系好的辅导员经常可以获评优秀，而入职年限短、学院领导不熟悉的，获得优秀的概率就很小。

物理学院辅导员于长明是长春理工大学2020年度辅导员考核的大赢家。他申报了思想引领和能力建设、学生管理、网络思想政治、共青团工作4个专项，全部获评优秀，并荣获了“学生先进工作者”称号。

但在以往，尽管已经在辅导员岗位上工作多年，行事低调的于长明并不常引起周围人注意。呼瑞阳和同学经常能在下班时间或是周末，看到于长明仍在办公室里忙碌。她说：“于老师获奖是实至名归。”

“好机制可以激活一池春水。”长春理工大学党委书记杨玉新说，用好考核的指挥棒，是推动学校学生工作高质量发展的关键举措，辅导员们的干劲儿更足，组织力、凝聚力、战斗力也更强了。

专业化辅导员让学生直接受益

“辅导员好不好，我们的感受最直接。”光电工程学院大四学生安梦雨说。今年，安梦雨被保送到清华大学光电工程专业。大学期间，他经常参加科技创新和创业类大赛，多次斩获国家级和省级金奖。能取得佳绩离不开专业老师的指导，同时，辅导员提供的资源对接和比赛环节保障也必不可少。

在长春理工大学，辅导员不仅是学生参赛机会的简单提供者，更要为学生搭建参加竞赛的资源平台，大型比赛经常需要多个院系来配合，这就需要辅导员做协调和整合工作。

全国优秀团干部、长春理工大学团委书记梁雪介绍，在考核改革前，辅导员做这些工作更多的是出于热心和情怀，不具有持续性。现在这项工作成为辅导员就业创业工作专项中的一个考核指标，保障了辅导员可以更加用心和专业地服务学生。

“辅导员充分发挥各自专长，设计的学生活动也更加形式多样。”法学院大三学生项天歌说。这两年，辅导员组织他们参加了多次社会实践，走进社区和乡村开展普法宣传。辅导员会让参加活动的学生重点准备民法典的介绍，以及如何处理宅基地纠纷等农村居民关注的问题。

“以前社会实践需要我们自己找机会，现在有辅导员联系、带队，大家参与社会实践时更有针对性和收获。”项天歌说。

2020年度考核中，计算机科学技术学院辅导员刘祥飞的学生管理专长吸引了很多辅导员的注意。学生们喜欢和他谈心，经常找他聊有关考研、求职和未来发展等问题。

最近，正在准备考研的郑美灵在两所想报考大学之间犹豫不决。一天下午临近下班时间，她看到辅导员刘祥飞在办公室，就前去请教。谈了一个小时，刘祥飞帮她分析了其中利弊，郑美灵豁然开朗，有了最终决定。

“只要有疑问去找刘老师，他可以不吃饭、不下班，也一定要把你聊到疑惑全解。”郑美玲笑着说。

大三学生张仁楷是化学与环境工程学院的团委副书记。在他看来，共青团工作成为辅导员考核专项后，辅导员在带领学生干部开展共青团工作时更加有的放矢。张仁楷说，以前并不清楚团委副书记都要做什么，现在辅导老师会把工作内容详细告知，并加以指导。

梁雪介绍，结合高校共青团改革的需要，辅导员共青团工作专项考核涉及7个一级指标，每个一级指标下还设置有多个二级指标，怎样开展工作、如何能做得更好，都体现在考核指标中。

“学生需要哪方面的辅导和服务，考核上就给予侧重。”梁雪说，辅导员的专业化成长，让学生成为直接受益者。

近年来，在学生培养上，长春理工大学实现了全新的突破。长春理工大学的学生在“挑战杯”“互联网 +”“全国志愿服务大赛”“大学生艺术展演”等各类大赛中不断斩金夺银，佳绩频传。

专业化考核让辅导员岗位大有可为

“每个获得专项工作考核优秀的辅导员，都是其他辅导员在各个业务发展方向上的榜样。”文学院刚入职两年的辅导员刘欣然说，现在不仅知道朝哪个方向干、怎么干、干到什么程度，还知道要跟谁学、怎么学、学到什么水平。

初入工作岗位，刘欣然有很多工作不知如何下手，又不能总去问学院领导。现在，她根据各个专项考核优秀的名单，找相关辅导员请教。

今年，刘欣然带了一个研究生班，因为没有经验，不知道该怎样走近学生。向在学生管理方面优秀的辅导员咨询后，刘欣然心里有了底。

对于很多中文和艺术类专业学生因不好就业而选择考公务员和考研的情况，刘欣然也是通过向其他优秀辅导员请教，因材施教地找学生们谈心，引导学生适时就业。

“考核导向决定着努力方向。新时代辅导员必须一专多能，才能促进其职业发展，更好地适应新时代学生工作的新形势、新要求。”长春理工大学校党委副书记、辅导员工作考核领导小组组长杨光说。

“这样的考核标准很科学，让人心服口服。”多位接受采访的辅导员表示。同时在很多辅导员看来，比起荣誉，来自学院领导、同事和学生的全方位认可，才是考核带来的最大收获，让他们感受到了努力工作的价值。

令人欣喜的是，在合理考核机制下，辅导员队伍的工作积极性和专业性被充分激发。2020年，长春理工大学辅导员队伍在课题申报数量、论文发表数量、个人获奖数量均同比增长100%。涌现出全国优秀团干部、吉林省优秀青年、吉林省辅导员年度人物等榜样典型。

当下，长春理工大学的辅导员们正发挥各自不同专长，在自身岗位上多向发力，努力推动学校的高质量育人。（记者 王培莲 通讯员 王超）

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