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2022年国考笔试11月28日进行 北京考生需持48小时内核酸检测阴性报告

2021年11月17日15:40 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月17日电 （记者孙竞、郝孟佳）北京市人社局今天发布北京考区中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员笔试疫情防控温馨提示，考生需持首场考试前48小时内采样的核酸检测阴性报告，方可进入考点。

记者了解到，2022年国家公务员考试将于11月28日进行公共科目笔试，考试需要提前申领北京健康宝，查询自身健康状态。考试当天经现场测量体温正常、北京健康宝为“未见异常”，且持本人首场考试前48小时内采样的核酸检测阴性报告，方可进入考点。核酸检测报告须为全国范围内具有新冠肺炎病毒检测资质的机构出具的纸质或电子报告，提供的报告上须准确显示采样时间，要精确到小时。

考生在备考期间，要做好自我防护，避免与新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者及中高风险地区人员接触；避免去人群流动性较大、人群密集的场所聚集；不参加聚会聚餐。考试期间应尽量保持考点、住所两点一线。

为保证能够顺利参考，考生应提前预约核酸检测服务。考三科的考生须提供11月25日下午2点以后采样的核酸检测报告，考两科的考生须提供11月26日上午9点以后采样的核酸检测报告。

考试当天要预留足够时间，确保至少考前60分钟到达考点，并尽量选择公共交通前往。考生应自备若干一次性医用口罩或无呼吸阀的N95口罩，在考点全程佩戴口罩，保持1米以上的间隔距离，身份核验时可短暂摘下口罩，积极配合考点工作人员做好防疫相关工作。

所有送考、陪考人员一律不得进入考点。考试期间，考生应自觉维护考试秩序，服从现场工作人员安排。考试结束后，考生应按照楼层分布分批离开考点，不得在考场、考点附近聚集。

此外，考试防疫相关要求将根据国家和首都疫情防控措施规定的变化随时调整，请考生及时关注市人事考评办公室最新通知，并保持手机畅通，以免影响正常参考。

(责编：郝孟佳、秦华)

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