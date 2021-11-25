原标题：苏州工业职业技术学院：让思政教育“动”起来

近日，江苏省苏州轴承厂股份有限公司迎来了一批特殊的客人，他们是来自苏州工业职业技术学院模具班的学生。他们要在这里上一堂关于“创新驱动与人才强国”的思政课。

近两年来，苏州工业职业技术学院一直开展系列特色思政课实践教学活动——组织专业对口的二年级学生到企业上思政课。这次，该校思政部教师王周刚从公司的产品种类、发展历史、加工制作流程等内容中找寻思政元素。在现场教学中，学生好像发现了“新世界”。“这堂思政课有些不同！”该校学生杜志文表示。

80后马文猛是该公司党委副书记，也是校企联手思政实践教学的企业老师。他带着学生近距离观察一线工人作业生产和产品的工序流转等。在马文猛的讲解中，杜志文与同学了解了该厂建厂60余年的“奋斗史”以及主要产品、制造工艺、发展前景和人才需求等。

在该校汽车电子专业大三学生姜宗堃看来，到工厂企业上思政课与在校内课堂上的不同。大二时，班级前往苏州金龙客车有限公司开展思政实践教学，半天的课程让他大开眼界，与思政理论紧密结合的企业实践让他有了知行合一的体验。“我们要像技术工人一样刻苦钻研、精益求精，这样才能学有所用、学有所成。”他说。

为了树立学生的职业道德与人生理想，苏州工业职业技术学院还创新了校内思政课程。课堂上，他们会带领学生观看《长津湖》等热播影视作品，并通过演讲、辩论的形式，将思政元素细化到每位同学心中。

姜宗堃就曾参加过一次主题为“辩一题而有知，论纵横而明志”的辩论活动。在辩论中，他详细查找相关资料，从钱学森、屠呦呦、邓稼先、袁隆平等科学家的感人事迹着手，阐述了树立崇高人生信仰对于青年进步成长的意义。

多年来，该校思政部坚持“思政课堂应该走出去、思政老师应该走出去”的教育理念，教师带领学生走出校门，感受着祖国日新月异的变化：到法院旁听开庭，在苏州宪法教育馆学习宪法；在新四军太湖游击队纪念馆感受革命战争英雄身上的伟大精神；到苏州刺绣研究所等企业工厂上思政课……

据了解，该校现已初步形成了“2+4+4+N”的课程实践体系，即两门课程、每门课程4个课内实践、4个课外实践与若干个特色实践。思政实践项目以教师为主导，学生为主体，努力实现全员覆盖、全程参与，贯通“看、思、做、悟”多个环节，以增强学生的体验感、获得感。

该校党委书记王新华表示，学校思政课程坚持以学生为中心，以调动学生积极性、主动性和创造性为迫切任务，注重实践教学路径设计的整体性和推进的协同性，实现思政实践育人模式“立”起来 、“活”起来 、“火”起来、“动”起来，构建新时代思政实践教学模式。（王竝 记者 李超）

(责编：温璐、李依环)