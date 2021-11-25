前不久，岩石力学界著名专家陈子荫先生塑像在山东科技大学落成。据介绍，陈子荫在该校任教期间，培养出包括3名院士在内的一大批优秀人才，在病逝前还把4万多元的积蓄捐给了贫困学生。

为陈子荫先生立像，是山东科技大学为优秀教师“树碑立传”、加强师德师风建设的系列举措之一。近年来，该校织密一张师德“约束网”、守好三尺讲台“责任田”、画好培育好老师的“同心圆”，营造师风好、教风好的校园环境。

师德师风是评价教师队伍素质的第一标准。为此，山东科技大学下大力气抓师德建设整体规划，让师德约束“看得见”——成立师德建设委员会，构建师德建设体系，制定师德负面清单及失范行为通报警示办法，对在公共场合及网络平台发表不正当言论、抄袭和伪造学术成果、只教书不育人等师德失范行为实行“一票否决制”。

近年来，山东科技大学组织开展“最美教师”“教书育人楷模”“教学名师”“师德标兵”评选以及完全由学生评出的“我心目中的好老师”等活动，师德评价由“领导拍板”变为“学生说了算”。

“33年来，我收获了不尽的‘桃李情’，这是我最幸福的事……”日前，在该校“山海泉”师德宣讲团宣讲会上，“教书育人楷模”赵义军分享了自己教书育人的故事。33年的教学岗位上，他多次被学生评为“心目中的好老师”“最难忘的恩师”。很多老师说，赵义军办公室的灯在晚上8点前就没有熄灭过。

当前，高校教师年轻化日趋明显。青年教师有活力、有朝气，但也存在诸多问题。例如，个别青年教师刚刚博士毕业，就被推到教学一线，缺乏教学经验；有些青年教师存在“轻教学重科研”思想，搞科研加班加点，上课堂则简单应付。

山东科技大学校长姚庆国表示，近年来，该校从加强青年教师师德建设入手，定期召开青年教师师德建设座谈会，举办青年教师暑期研修班等，营造风清气正的师德氛围；开展传帮带活动，为每位新进青年教师配备导航导师，一对一精心指导。

在矿山灾害预防控制实验室，86岁的中国科学院院士宋振骐时常与青年教师谈心交流。他带领的教学团队坚持以老带新，全面提升团队成员的教学科研水平，今年还获得了山东省高校“黄大年式教师团队”称号。

“师德建设是一项系统工程，我们要培养老师正确的教师观，在顶层设计上下功夫，在课堂教学上下功夫，在青年教师培养上下功夫，把师德建设抓在点子上，把‘软’师德做实。”山东科技大学党委书记罗公利说。（韩洪烁）

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