原标题：深圳：让思政课有表情有色彩有温度

不久前，一场主题为“影映百年 伟大征程”的红色电影海报展在南方科技大学会议中心开幕，100幅经典影片海报按照中国共产党发展的4个重要历史时期进行艺术呈现。《地道战》《董存瑞》等影片把师生带回到烽火连天的革命岁月，《高考1977》《邓小平》等影片生动讲述了改革开放的春天故事，《战狼》《夺冠》《烈火英雄》等近年来上映的优秀影片则展示了中国自信和中国力量。观展的师生一边聆听策展人的精彩讲解，一边讨论剧情、回忆片段，感悟建党百年的光辉历史。

大一新生高艺萌说：“通过这些海报以及海报上面的插图和文字，我们被革命先烈为人民谋幸福、为民族谋复兴而英勇斗争、顽强不屈的精神所深深震撼。”

今年以来，深圳市委宣传部结合党史学习教育总体部署创新思政教育模式，精心打造“红色电影周、红色电影展映展播、红色海报巡展”等三展一课品牌活动，将影视艺术和党史学习教育创新融合，运用影像的感染力以及音画结合的生动形式，探索有表情、有色彩、有温度的思政教育新模式。

深圳市多家影院积极响应“红色电影周”统筹排映。福田区开展“红色影片双百行动”，在10个影院为医护人员、记者、快递小哥、公安民警、志愿者等设立红色专场放映厅。南山区主办“红色电影月”主题活动，组织辖区13家电影院向市民免费放映100场优秀红色电影，同时开展红色电影配音等活动，确保展播活动具有多样性、公益性、群众性。全市还有40多支流动放映队带着经典红色电影进社区、入公园、上工地，走进学校、军营、医院，全年预计放映总场次为4000余场。

海报是观众打开一部电影的钥匙。深圳市委宣传部遴选出100幅珍贵海报，其中90%以上为电影发行时的原版纸质海报，组织在全市各区及深圳大学、深圳技术大学等高校巡展，激活红色记忆。展览按时间脉络分为“开天辟地、改天换地、翻天覆地、惊天动地”4个部分，讲述党的故事、革命的故事和英雄的故事，串联起中国共产党的光辉历程，引导青少年在光影中感悟革命先辈的信仰坚定和崇高精神，激发广大师生爱党爱国爱社会主义的情感。

看了电影海报展的新生郑鑫感叹道：“这些故事让年轻一代的我们，从中汲取青春报国的强大精神动力，一往无前。”

此外，深圳还别出心裁设计了“英雄赞歌”党史学习教育电影主题党课，用10部红色经典电影的精彩片段，生动鲜活讲述中国共产党百年奋斗历程中重大事件、伟大成就、典型人物及动人故事，让人从中感悟中国共产党为什么“能”，马克思主义为什么“行”，中国特色社会主义为什么“好”。（记者 武欣中）

(责编：张志翔(实习生)、李依环)