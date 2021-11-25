本报北京11月24日电 （记者贺勇）备受球迷关注的北京工人体育场改造复建项目又有新进展：随着1250吨履带吊车将一块超过200吨的钢结构部件安放在临时支撑架上，顺利完成屋顶罩棚钢结构内环梁第一榀钢桁架吊装，屋顶罩棚钢结构施工全面展开。该项目将严格按照2022年年底竣工交付的目标推进，确保2023年亚洲杯足球赛事的筹办。

1959年8月31日，作为新中国成立10周年的献礼工程，北京工人体育场落成，设计使用年限为50年，投用以来先后承办过全运会、亚运会、大运会、奥运会等国内外大型专业及综合性体育赛事，见证了中国体育从弱到强的众多高光时刻及历史节点。

由于主体结构已达到使用年限，2020年8月，工体改造复建工程开工，按照“传统外观、现代场馆”原则，在充分保护和恢复工人体育场建设初期的重要特色元素的同时，提高了功能性设计要求，即按照国际一流足球场标准设计“现代场馆”，其中一大亮点就是增设了屋顶罩棚，足以覆盖全部观众席。

罩棚是专业足球场的标配，但在老工体并未配备。“本次改造复建增加的全新罩棚，可以让新工体提升极端天气下的办赛能力和观赛体验，满足亚洲杯及未来更高等级国际足球赛事的办赛要求。”建设方中赫工体项目相关负责人介绍。新增的罩棚还整合了包括遮阳、照明、排集水、融雪、光伏发电和吸声降噪在内的六大功能，并具备在未来设置环形LED屏幕及灯光秀的条件。

出于保护原建筑风貌的要求，新增罩棚的高度和弧度受到严格控制，要与周边区域建筑环境相协调。经过多次设计论证后，屋顶罩棚最终采用大开口空间单层拱壳钢结构形式，总用钢量达到1.64万吨。

“简单地说，罩棚的形状就像一个倒扣的‘钢铁大碗’。”承担施工任务的北京建工工体项目经理李欣介绍，为了完美呈现罩棚的设计构想，北京建工项目团队采取分段吊装作业，首先在体育场主体结构外围设置受拉环，场内安装临时支撑架，将受压环摆放安装到位，随后利用径向梁构成连接。径向梁之间还会安装次梁进行斜向支撑，共同确保结构整体强度和稳定性。“最终，‘钢铁大碗’呈现坚固而精巧的形态，与工体庄重典雅的风格完全匹配。”李欣说。

据介绍，改造后的工体将承办亚洲杯开、闭幕式及决赛。新工体还将从城市地标、文体名片、活力中心三方面打造差异化定位和竞争优势，助力北京国际消费中心城市建设。

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 13 版）

(责编：李依环、温璐)