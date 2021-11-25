尹碧波 刘长庚

就业是最大的民生，稳定和扩大就业是宏观调控的重要目标。近年来，我国发展的内部条件和外部环境发生深刻复杂变化，给就业工作带来一定挑战。中央政治局会议强调：“要保障和改善民生，强化就业优先政策，做好高校毕业生等重点群体就业”。党中央要求做好“六稳”工作，并把“稳就业”作为做好“六稳”工作的首要目标。这彰显出做好就业工作、实现就业目标在经济社会发展以及宏观调控中的重要地位。

做好就业工作、实现就业目标，不仅要关注就业规模的扩大，还要关注就业质量的提升。目前，社会上对就业质量关注的焦点主要在微观或中观层面。比如，关注个体的就业条件、就业环境，包括个体的工作收入、工作环境、发展前景和对工作的满意程度等；主要通过就业率、薪资水平、专业匹配度、职业期待度、职业发展前景等指标考察某一行业或某一类群体的总体就业质量水平。这些无疑都是正确且有价值的认识和做法，同时还需要树立宏观层面的就业质量观，从宏观上认识和把握就业问题。

关注就业作为连接供需两侧桥梁的作用。一方面，就业情况直接影响要素收入分配结构和居民收入分配状况，最终影响社会消费能力和社会总需求。另一方面，就业数量的增加主要集中在哪些行业，决定了这些行业将有更大的产出和总产品供给。这表明，就业对保持社会总需求和总供给平衡、促进宏观经济健康运行具有直接影响。因此，需要高度关注和充分反映就业连接供需两侧的桥梁作用，并将其作为判断宏观经济运行状况、出台相关政策举措的重要依据。

关注经济增长与就业质量提升的关系。经济增长与就业质量提升密切相关。如果经济增长带来的就业规模扩大促进了经济发展方式转变和就业质量及员工工资水平提升，就会提高居民消费需求，改善居民消费结构，使供给侧与需求侧更加匹配。在这种情况下，经济增长与就业扩大就会形成良性循环。反之，则不利于转变经济发展方式和实现供给侧结构性改革的目标任务。

可见，经济增长带来什么样的就业扩大，就业扩大又能引致什么样的经济增长，隐含着以高质量就业畅通国民经济运行、从供给侧结构性改革视角化解供需错配的有效途径。树立宏观层面的就业质量观，构建宏观层面的就业质量评价体系，准确反映并处理好经济增长与就业规模和质量的关系，有利于做好宏观调控工作、促进形成经济增长与就业扩大的良性循环。

（作者单位：湖南工商大学经济与贸易学院、湖南财政经济学院）

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 09 版）

(责编：李依环、温璐)