马跃峰

人才振兴是乡村振兴的必答题。进一步吸引人才、留住人才，需要打好产业基础，让乡村人才有地方施展才能。

种粮食的“田秀才”、育香菇的“土专家”、捏泥人的手艺人……不久前，河南省洛阳市196名符合条件的民间艺人、新型职业农民喜获“助理农艺师”“初级艺术师”等初级职称。在职称服务进基层活动中，这些乡土人才在田间地头申报材料，现场领到证书，连说“没想到”，“评上了专业技术职称，更有信心扎根农村”！

习近平总书记强调：“人才振兴是乡村振兴的基础，要创新乡村人才工作体制机制，充分激发乡村现有人才活力，把更多城市人才引向乡村创新创业。”随着乡村振兴战略稳步推进，我国乡村人才队伍建设不断加强，但仍面临引才难、育才难、用才难、留才难等问题。活跃在基层的“土专家”“田秀才”尽管实践经验丰富、实操能力较强，但囿于受教育程度，面临成长的“天花板”。有鉴于此，近年来，多个省份积极探索给“农把式”评职称，力求打破乡村人才发展瓶颈，引导激励农民更好掌握农业生产经营技术。

给“农把式”评职称，有助于吸引更多优秀人才留下来，在乡村形成人才汇聚的良性循环。为此，需要“专向”评价群体，“专设”专业称号，“专定”评价标准，“专列”组织评审，“专享”职称待遇。比如，吉林省为乡村人才“量身定制”农经师、农技师、农艺师等9个职称专业；山东省从2018年起试点新型职业农民职称评定制度，目前已面向全省全面推开；浙江省为农民打开正高职称的大门，除涉农事业单位、科研院所人员外，职业农民也可参评……打开职称参评通道，给乡土人才带来了职业荣誉感。获得职称的农民，有的每年享受相应政府补贴，有的可以享受技术服务、项目合作、银行贷款等政策倾斜，有的可以享受国情研修培训、专家休假疗养等政策服务。一系列政策举措，在农村树起鲜明导向，带动更多大学毕业生、退役军人、返乡创业者、致富带头人投身乡村振兴。

人才振兴是乡村振兴的必答题。进一步吸引人才、留住人才，需要打好产业基础，让乡村人才有地方施展才能。一些地方的农村对人才吸引力不足，原因之一是产业基础较弱，人才发挥作用空间有限。在打赢脱贫攻坚战过程中，一批乡村特色产业成长起来，成为留住人才的重要基础。比如，河南确山县支持返乡创业，鼓励开办提琴作坊，从无到有发展制琴产业。60余名确山籍制琴师陆续回乡，带动更多农民一边种地，一边做琴。全县迄今开办制琴及相关企业150多家，年产提琴40余万把，带动2600多人就业。同时，要做优平台服务，加快城乡要素双向流动，建设一站式服务窗口、农村创新创业园区、孵化实训基地等，为创业人员提供优质服务，帮他们制定规划，解决创业中的融资难、技术难、用工难等难题，让乡村人才有创业保障。

乡村振兴，需要更多“土专家”“田秀才”大显身手。为此，必须提供政策保障，营造良好环境，让乡村人才有发展空间，激励各类人才到农村一线干事创业。长远看，还需在福利待遇、创业扶持、公共服务、人居环境等方面下功夫。让身在基层的乡村人才工作更有干头、生活更有奔头，才能进一步夯实乡村振兴的人才基础。

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 05 版）

(责编：李依环、温璐)