柴春元

因具有便捷高效的特点，自动续费现在已成为很多互联网产品的标配。然而，据媒体调查发现，当前，部分APP自动续费套路深，给退订续费服务设置了诸多障碍。

我国消费者权益保护法规定，经营者在经营活动中使用格式条款的，应当以显著方式提请消费者注意与消费者有重大利害关系的内容；电子商务法也规定，电子商务经营者搭售商品或者服务，应当以显著方式提请消费者注意。现实中，一些APP提供的格式合同条款，并没有尽到提示义务。

自动续费的另一个问题，是开通容易退出难。开通只要手指点一点，但退订却“难于上青天”：有的需来回折腾好长时间，有的还要转换几个平台。繁琐程序显然极大限制了消费者的自主选择权。

本是为方便交易双方，怎么就成了只方便某些商家？格式条款由商家单方制定，是造成“跑偏”的关键。为此，今年5月1日起施行的《网络交易监督管理办法》第十八条明确规定，网络交易经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前五日，以显著方式提请消费者注意，由消费者自主选择。这一强制性规定明确了消费者拥有续约或解约的选择权，有效平衡了交易双方的权利义务。

值得深思的是，相关规定如此明确，自动续费问题为何还是顽固存在？将主要责任归咎于消费者维权意识缺乏，恐怕有失公允。须知，个人、个案的维权，不但时间等成本高，还存在“点对点”的局限性。与之相比，有关部门切实加强监管，让违法违规的经营行为得到处罚、交易规则得到及时纠正，其效果将更加直接和普遍。

《网络交易监督管理办法》明确，市场监督管理部门在依法开展监督检查、案件调查等监管执法活动时，可以要求网络交易平台经营者提供有关的商品或者服务信息。况且，相关交易规则就挂在平台，商家固然有机会运用格式条款制定权设置套路，监管部门进行检查、取证工作同样也很方便。因此，若能切实加强对平台交易规则的监管，着重对平台上有关格式条款的合法性进行审查，同时积极鼓励消费者监督，相信这一问题必能得到有效解决。

（摘编自《检察日报》，原题为《加强格式条款审查，遏制自动续费乱象》）

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 05 版）

(责编：李依环、温璐)