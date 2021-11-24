原标题：国考笔试即将开考 多地要求考生准备核酸证明

本月28日，2022年度中央机关及其直属机构2022年度公务员招录笔试将举行，本次国考计划招录3.12万人，共有212.3万人通过报名资格审核。随着考试临近，近期，多地发布疫情防控通知，部分地区要求考生提供核酸检测阴性证明。

资料图：国考现场。中新社记者 王中举 摄

国考笔试倒计时 准考证打印已开启

2022年度国考笔试将于本月28日开考，具体考试时间为11月28日上午9:00—11:00(行政职业能力测验)，11月28日下午14:00—17:00(申论)。

本次国考招考共有75个部门、23个直属机构参加，计划招录3.12万人。截至10月26日资格审查结束，共有212.3万人通过了用人单位的资格审查，通过资格审查人数与录用计划数之比约为68:1。

按照招考公告，报名确认成功的报考者，可于11月22日0:00至11月28日12:00期间登录考录专题网站打印准考证。

资料图：考生走出国考考场。中新社记者 王中举 摄

国考报名阶段 部分岗位竞争激烈

自2009年起，国考报名人数已经连续14年超百万，今年报名人数更是突破200万，热度不减。

本次国考报名阶段，西藏阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”一职吸引众多考生报考，截至报名通道关闭时，此岗位报录比就已接近“两万选一”。

“每年这些炙手可热的职位都是偶然出现的，但是，它们也有一些共同特征，这些岗位往往对考生的学历、基层工作年限等条件限制较少。”华图教育研究院专家郑文照表示，报名人数较多的职位往往限制条件少、报考门槛低，但考生报考热门岗位，进入面试难度也较大。

对于“国考热”现象，苏州大学政治与公共管理学院教授钱玉英表示，国考之所以“热”，一方面是因为公务员发展前景广阔，另一方面则是因为公务员考试公信力强，具有制度化、规范化的特点。“坚持公开公平公正的原则，足够优秀者能够在公务员考试中脱颖而出，这也从另一个侧面造就了国考热”。

资料图：公务员考试考场外，工作人员核验考生信息。 中新社记者 蒋启明 摄

多地考生须提供核酸阴性证明

国考开考在即，考场防疫不能掉以轻心。近期，不少地区发布公告，对国考防疫工作进行部署。不少地区要求考生除提供考试所在地健康码外，还要提供核酸检测阴性证明。

以江西为例，考前14天有本土病例报告所在设区市(除中高风险地区)或外省旅居史的；考前7天内出现发热、干咳、嗅觉减退等异常状况的；从事进口物品搬运、运输、存储和销售等相关工作的，考前14天内接触过涉疫进口冷链食品或其他涉疫物品的考生须提供48小时内核酸检测阴性证明情形。

同时，北京、上海、湖南、江苏等地要求所有参加考试的考生均需提供核酸检测阴性证明。以北京为例，在北京参加国考笔试的考生需持本人首场考试前48小时内采样的核酸检测阴性报告。核酸检测报告须为全国范围内具有新冠肺炎病毒检测资质的机构出具的纸质或电子报告，提供的报告上须准确显示采样时间，要精确到小时。

此外，四川、辽宁等地对不同区域的考生提出了不同的要求，有些地区考生需提供2次核酸检测阴性证明。

以四川为例，在四川考区成都市参考的所有考生需提供本人首场考试前3天内2次(采样时间间隔24小时)新冠病毒核酸检测阴性报告证明。而在泸州市、绵阳市、宜宾市参考的所有考生只需提供本人首场考试前48小时内新冠病毒核酸检测阴性报告证明。(任靖)

(责编：郝孟佳、吴楠)