原标题：安徽岳西：大别山“袖珍小学”的“明灯”

穿过安徽岳西白帽镇深村的一片红叶林，随着读书声，一座“袖珍小学”映入眼帘——深村教学点。教室里，12名学生端端正正地坐着，乡村教师余鹏程在这个三尺讲台上坚守了27个年头。

余鹏程在批改作业。 程暑炜 摄

27年来，余鹏程先后有600多名学生，其中，90%的学生考上了大学，更有50多人是硕士研究生及以上学历。学校虽然“袖珍”，却是山区里的“名校”。

眼前红白相间、墙上安装了监控的二层小楼就是深村教学点，余鹏程将教室、食堂、医疗室、活动室挨个打扫一遍，学生陆续到校，开始了一天的课程。一个老师，一所学校，1994年从上一任教师手中接下教鞭后，坚守了27年的余鹏程，已从昔日青葱少年到如今两鬓沧桑。

这些年，余鹏程亲眼见证了村里的发展。余老师坦言，从间歇性停电、排队用电到现在的用电无忧，是他看到的最大变化之一。

余鹏程在上课。 程暑炜 摄

余鹏程说：“以前，每逢大雪等恶劣天气，经常停电一周以上。正常天气的时候村里也要‘排队’用电，邻里之间商量好，避开用电高峰，所以电视机经常打不开，农机设备用不了，洗衣机、电冰箱村里基本没人会买。”

余鹏程介绍，生产生活上的困难大家都在努力克服，但是在那种供电环境下，用电难、电压不稳直接影响学校正常教学，特别是近年来智慧课堂的普及，也因为经常停电或供电不足成了摆设，学生饮水及中餐也受到影响。

这就间接导致了教学难以和现代化的智慧课堂接轨，再加上因用电问题带来的不便，许多孩子家长会因此放弃务农、务工，到中心城镇甚至外地带孩子上学，十分不方便。

国网供电公司给深村教学点学生捐赠手套等物品。 程暑炜 摄

“国网供电公司要对水电供区进行电网改造啦！”2019年下半年，一条电力改造的消息经媒体报道后在小村里传得沸沸扬扬。

作为深村发展的见证者，余鹏程介绍，当时，大家几乎都认为，“差电”都用了这么多年了，这次电网改造恐怕还是过过场，走走形式，换汤不换药。

村民的忧虑情有可原。深村村以前属水电供区，长期以来存在电网设备老旧、变压器供电半径大、现场实测线路末端电压低等问题，用电高峰时段还会出现电压不稳的现象。

深村教学点学生。 程暑炜 摄

这次改造不是说说而已。在岳西县委、县政府以及国网公司的高度重视和大力推动下，2019年底，安徽岳西县水电供区电网资产及供电业务正式划转移交。

国网接管后，立即对岳西县原水电供区乡镇村有序实行电网改造，2020年8月份，深村2座新台区投运，为该村彻底解决了用电不稳定的问题，学校教学和村民生产生活用电可以放心用、尽管用，再也不受限了。

余鹏程在上课。 程暑炜 摄

“现在供电环境的变化简直就是翻天覆地！”余鹏程难掩喜悦之情。

深村教学点现有12名学生，从学前班到三年级，年龄层次各不同。余鹏程说，这里大多是留守儿童，学生父母在外务工，爷爷奶奶无法接送他们去七八公里之外的白帽镇辅导小学上课，深村教学点成了孩子上学的最好选择。

深村教学点师生合影。 程暑炜 摄

“有了电力保障，生活质量得到明显提升，在外家长也多了一份放心，村民也不会考虑异地教学了。”余鹏程说。

弱冠之年接下教鞭，坚守27载，余鹏程感触良多。1994年，教学点唯一的老师退休，年仅20岁的余鹏程不忍家乡的学生失学，接过教鞭，点亮了村里的希望之灯。“当初那么难都坚持下来了，如果现在是因为生产生活条件跟不上，就太可惜了。”余鹏程说。

电力改造是乡村发展的一个重要缩影，深村的变化更是大别山贫困地区蝶变的写照。美丽乡村建设不断推进，现在的深村不仅白天美，夜景更美，文化广场成为村民散步、跳广场舞和孩子们追逐嬉戏的地方。

余鹏程带领学生在户外活动。 程暑炜 摄

近日，国网岳西县供电公司组织党员服务队再一次来到了深山小学，在降雪来临之前，为学校电力线路进行全面体检，排查安全隐患，同时，给师生送上手套、铅笔等物品。

“看到党和政府以及社会各界对我们如此关爱，看到孩子们非常有出息，我是非常开心的。进入这个行业，我就没有后悔过，我热爱教书，只要这里还有一个学生，我就会一直教下去。”余鹏程坚定地说。(程暑炜 吴金金 张强)

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