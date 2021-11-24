原标题：归国博士的创业梦：让中国乡村清水长流

看到近日媒体报道农村厕改污水难处理的问题，王文昭觉得自己肩上的担子更重了：“不囿于传统的污水管网收集和污水处理厂集中处理的模式，离网式污水处理智慧化解决方案需要被更多的人了解。”而这也是王文昭和他的团队为之奋斗多年的创业项目。

今年39岁的王文昭是河南欧美同学会会员，也是河南芮耐环境科技有限公司和福瑞莱环保科技(深圳)股份有限公司的董事长。尽管是企业家身份，但言谈之间，他流露出的更多是文化气质与创业情怀。

2013年，在美国做完博士后的王文昭，回国加入了中科院深圳先进技术研究院，2015年受国家“双创”感召，在单位大力支持下，毅然选择全职创业。根据专业背景和特长，他和团队选择了农村污水处理这个国家战略性需求作为创业方向。

在今年的欧美同学会(中国留学人员联谊会)首届“双创”大赛中，王文昭的参赛项目“离网式污水处理项目智慧解决方案”获得全国总决赛一等奖。他表示，污水处理这个方向能在众多的高质量硬科技项目中脱颖而出，是向绿色低碳和智慧方向转变的体现。

2021年4月，“离网式污水处理智慧解决方案”获得欧美同学会首届“双创”大赛全国总决赛一等奖。 受访者供图

离网式污水处理，顾名思义就是离开“市政污水管网”的束缚来处理污水，运用小微型的生物反应器在污水产生的最源头处就地处理，使之达到回收利用或排放的标准，辅助于智能化的管理和运维，形成一套成本低廉、建设自由、运维方便、权属清晰的新型水环境管理体系。

“传统的拉网式污水处理需大面积征地并铺设管网，建设周期长、投入大，后续运维对技术人员依赖性强，在核心城区确实发挥着重要作用，但在城郊和乡村却难以奏效，而离网式污水处理则很好地规避了这些痛点，弥足了拉网式的不足。”王文昭向记者解释说，离网式污水处理采用单户、单元式地收集、就地处理污水，不受地形、地貌、气候、房屋布局等限制，适用于人口密度低于4000人/平方公里、且市政污水管网不容易覆盖的区域，例如乡镇、农村、景区、海岛、临时工地、疫情防控隔离点等地，只需安装一套体积小巧的生物设备，就能有效解决无法接入管网区域污水不能统一收集、处理的难题。

创业之路并不容易，无论是技术验证、设备研发还是市场调研、实地勘察等等，团队几乎每天都要和恶臭的污水打交道，很难让人将王文昭与海归博士后身份相关联。缺资金、缺人才、技术瓶颈的突破……所有创业的难题王文昭自然也都遇到过。“最难的就是初期市场认可，很多人对污水的处理还是照搬拉网式处理的老办法，对离网式污水处理这种理念不太理解。”王文昭说。

经过不断努力，2017年，在广东清远市的一个农村，离网式污水处理设备第一次实现整村安装和运行。随之，其他部分地区也尝试运行成功。经过几年的发展，王文昭和团队带着离网式污水处理项目在全国12个省份实现成功运行和智能化管理，并实现了对古巴等国的出口。

离网式污水处理系统能带给农村什么样的改变，河南省辉县市沙窑乡新庄村党支部书记王文清最有感受：“以前村里生活污水都是直接外排，污水沟就有好几条，蚊虫滋生，不卫生也不美观，现在家家户户的污水都是在源头处理，处理后的水还能回收拖地、浇菜园。”新庄村在2019年整村安装了离网式污水处理系统，如今两年过去，村里的污水沟消失了，环境变美了，村民饮水更安全了。

“其实和传统的污水处理方式相比，离网式污水在人口密度较为稀少的农村可以节省大量的投资，能够很好的解决我国农村污水处理建设费用不足、农村空心率高、运维资金缺乏的问题，每户每年的综合运维成本用才两百元左右，公司还专门开发了配套的风光互补的能源系统，不但可以适应于更广泛的区域，也有较大的节能降碳潜力。”王文昭介绍。

总结自己的创业经验，王文昭感慨赶上了最好的时代。“随着高新技术和绿色产业的双重崛起，并且中国是全球最大的统一市场，给了我们绝无仅有的创业机会，国内广阔的市场让我们的理念和技术能够得到实践和应用，创造社会价值和商业价值，作为留学归国人员能够以这种方式为国家做一点贡献，我很幸运。”

对于离网式污水处理方式的未来，王文昭表示很有信心，他相信这种分布式的污水处理方式能够给人类生活带来更高的幸福感。“我们希望水不再是污染物长途运输的工具，希望人类终有一天可以摆脱市政管网束缚，可以自由、幸福、高质量地居住在任何自己喜欢的地方。”

目前国内农村是王文昭团队的核心市场。作为一个从豫北农村走出去的知识分子，王文昭对农村充满感情，他想要看到清水长流的农村、自由清洁的城市，人居环境的提升已经成为地方发展的核心要素之一，也是留住人才的关键竞争力，“农村生态环境好了，乡村振兴也就不远了。”(记者 韩章云)

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