原标题：提质减负促发展 准格尔旗薛家湾第四小学深入落实“双减”政策

央视网消息根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和教育部办公厅关于加强中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理（简称“五项管理”）工作的通知精神，内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾第四小学积极探索新途径，围绕“提质减负”目标，采取“三方”联动、瞄准课堂、聚焦备课、紧盯作业的落实举措，为切实贯彻落实好立德树人根本任务架桥铺路。

提质减负，需要“三方联动”

薛家湾第四小学结合学校实际，确立了学校、教师、家长三方联动机制，加进形成学校、教师、家长凝心聚力，齐抓共管的良好局面。

学校分别面向教师，学生和家长开展了“时间去哪儿了”问卷调查，分析调查结果，将存在的问题及产生的原因查摆出来。组织以“提质减负”为主题的学科工作会、家长会、班主任会、德育工作会、教学工作会，让以校长为首的管理团队、班主任、科任教师、家长分别认领自身存在的问题，并提出整改办法限期整改落实。

薛家湾第四小学教师在校上班期间时间分配调查统计图

为了常态化落实好提质减负工作，薛家湾第四小学通过每周的学科教研活动分享交流好做法、会诊分析新问题、群策群力想办法，通过推门听课的方式落实“三个确保”，听课后及时评课，帮助老师进行课堂诊断，确保上好每一节课；听课后及时检查导学案，和老师一起对照导学案回头看课堂，确保备好每一节课；听课后及时检查问询学生作业，和老师共同分析作业留批质量，确保每一次作业都能留批好。

提质减负，关键在课堂高效

课堂是育人的主阵地和主渠道，提质减负的关键在课堂。为推进课程改革，提升课堂效率，薛家湾第四小学积极践行课堂上“教师是主导，学生是主体”的新课程理念，倡导“自主、合作、探究”学习方式，从根本上提升课堂教学的有效性。

一是课堂上更好地发挥教师主导作用。在课堂上，教师的引导和追问水平直接影响甚至决定学习过程与结果的有效性。教师在深入研读课标和教材的基础上，根据内容进行精准的问题设计，以问题导学为手段，通过自主、合作、探究的方式达成学习目标。

二是课堂上充分发挥好学生主体作用。新课堂的最大特点是学生学得主动、学得高兴，成为学习的主人，变“要我学”为“我要学”。薛家湾第四小学采用小组合作学习的方式，通过科学分组、分工、小组捆绑式评价，让每个小组成为积极向上、充满活力的学习共同体，营造自主自信、和谐合作、互赏互助、习惯良好、基础扎实、能力突出的课堂氛围。通过“前置性学习指导课”让学生学会预习和自学，通过“优秀合作学习小组联评课”让学生学会自学和展学，通过每周一次的小组长例会，对组长进行培训，培养各学习小组的领头人和老师的“小助教”。

针对学校和教师都想向课堂要质量，但又“舍不得”或“不能够”为备课工作打开一条绿色通道的状况，薛家湾第四小学引导教学管理干部和教师重新认识教学常规工作“备讲练辅考研”六个基本环节，要求教师把备课环节作为最重要的日常工作来对待。一是要基于构建知识体系的理念来备教材；二是要做到个人备和集体备相结合；三是备课时既要想、还得写，要手脑并用。

提质减负，主动加强作业管理

作业管理是推进提质减负工作的关键环节。薛家湾第四小学结合“五项管理”和“双减”政策的相关要求，从三个方面加强作业管理，取得明显成效。

一是作业管理靠制度。学科组、备课组将作业设计作为集体备课的主要内容，利用每周教研活动时间根据教学进度和学情系统规划、选编、创编符合学生身心发展规律和教学所需的作业内容和形式。各科教师将作业内容和作业用时写在“今日作业专栏”，班主任负责各科作业统筹协调，将作业总量控制在合理范围内。

二是作业布置多样化。作业布置方面，教师根据学情分层布置作业，精心选择、精准设计不同层次的弹性作业供学生选择。实践证明，分层布置作业不仅关注了学生的个体差异，满足了学生的不同需求，还有效的减轻了作业负担过重，学生不愿意做作业的问题。作业内容方面，鼓励教师积极创新作业内容，在布置作业时不仅关注知识应用类作业，还要精心设计不同学科融合类作业和综合实践类作业，如语文学科组织学生进行名人读书访谈、社会用字情况调查等活动；数学学科与体育学科相结合，举行两人三足速算游戏等等，努力在学科作业融合中落实五育并举任务。

三是作业过程有监管。提升作业完成质量方面，提倡教师安排随堂作业，做到及时训练巩固；有效利用课后服务时间完成作业，对学习有困难的学生进行个别辅导，对学有余力的学生拓展学习空间，最大限度满足学生不同的需求。作业精批细改方面，科任教师对所布置的作业全批全改，把作业批改过程作为深度了解学情、及时调整教学策略的有效途径。对学生作业采取面批面改、集中讲评、个别辅导等不同方式有针对性地进行及时反馈评价。同时，薛四小坚持开展学生优秀作业展评、教师优秀作业留批分享交流活动，以加强优质资源的共建共享。分管领导对分管年级学生作业总量、作业内容、作业批改情况进行推门检查、定期和不定期抽查，发现有不按规定留批作业现象，第一时间与相关教师沟通，并帮助教师及时整改。

(责编：郝孟佳、熊旭)