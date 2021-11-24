原标题：异科交叉融合 让青年发展有更好憧憬

为深入推进“以学生充分发展为中心”的育人理念，实现学生成长全员、全程、全方位的培育，晋中信息学院从2021年秋季学期开始，按1∶35的师生比例为所有2021级新生（含专升本新生）配备全生异科导师，充分运用学院、书院及特色育人空间，于师生互动中实现学科交叉与朋辈互助，于宽领域、多层次的项目活动中拓宽眼界思维，拉近师生距离。

作为山西省唯一的全员书院制大学和全生异科导师制大学，晋中信息学院自全生异科导师实施以来，首批177位异科导师与5969名学生通过活动实践、职业规划、考研辅导、心理咨询、素质拓展、专业教育、思想引领、人生指导等形式，深入挖掘青年学生多样化的发展潜力，全程全面为学生成长护航。

学校异科导师以特色活动“书院烹饪大赛”为平台，将劳动教育与书院养成教育落到实处。异科导师与学生体验制做糖葫芦，共同完成手中的“山里红”。在“DIY书签”活动中，异科导师引导广大学生从信息产业“大咖”的传记中汲取养分，培养他们的商业思维，实现共享、共情、共成长。

大数据、信息工程学院数字媒体专业2108班学生王玥的异科导师，是思想政治理论教学研究部教师高培月。王玥介绍：“高老师先对我们进行调查了解，通过网络投票的方式，选择了大家最感兴趣也是最需要指导的专升本学生研究生考试，制订辅导计划，还针对大家的困惑开展考研答疑辅导。”

“我的异科导师是商务英语学院的刘秀娟老师，第一次开见面会时，刘老师就提出会以我们的需求为导向，在能力提升、考研升学、就业创业、兴趣爱好发展等方面切实地帮助和引导大家。刘老师希望我们在精通本专业知识的基础上，在不同学科的知识领域中进行常态化探索与沟通。”食品与环境学院食品2101班学生李雨说。

该校学生处心理健康教育中心教师景彩峰与学生开展“心理沙盘”互动游戏，为学生完成心理治愈。

招生与就业指导处教师王旭波以“‘互联网+’时代下高校学生就业形势”为主题开展讲座，帮助学生确定职业发展目标、做好职业规划、树立正确的就业观念和就业意识，为学生详细介绍当前就业形势，剖析大学毕业生就业难的原因及对策。

师生在“指尖灵动，回归自然”的插花活动中陶冶情操；在轻松愉悦的“茶歇”氛围里解码“专升本er”的困境……异科导师主动走近学生，在面对面交流中引导学生成长。“要把每一名学生当成自己的孩子去爱、去赏识，鼓励和教育他们。”淬炼商学院辅导员及大数据、信息工程学院异科导师黄雅娟说。（武定林 李鹏鹏 见习记者 李怡）

(责编：温璐、李依环)