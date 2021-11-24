记者从北京市交通委获悉：为做好北京冬奥会和冬残奥会交通保障工作，北京市高速公路冬奥专用车道施划工作近日正式启动。按照计划，北京全市将在市域内7条高速公路上设置冬奥交通指引标识共计205.6公里，其中6条高速公路施划冬奥专用车道。预计11月底前，将完成专用道标线及标识施划工作；12月底前，将完成交通指引标识牌更换及设置工作。

据北京市交通委相关负责人介绍，北京市将在京藏高速（马甸桥—健翔桥）、京新高速（箭亭桥—六环路方向）、机场二高速（T3—管头桥）、京平高速（李天桥—温榆桥）、机场高速（温榆桥—新东路）、京礼高速（土城村东桥—延庆区界）6条高速公路段双向施划冬奥专用车道。六环路（阜石路—李天桥）不施划专用车道，将双向设置冬奥交通指引标识。

据了解，冬奥专用车道由标线、配套标识标志组成。专用车道标线为橘色和白色相间的虚线，五环标识使用预成型标线带在专用道的起点设置。为最大限度减少对市民出行的影响，六环内的6条高速公路均于夜间施工。

在北京冬奥会和冬残奥会期间，北京赛区和延庆赛区共计规划奥运道路网271.8公里，覆盖主要涉奥场所。目前，专用车道只施划不启用，北京冬奥会开幕前，北京市将发布启用通告。（记者王昊男）

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 15 版）

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