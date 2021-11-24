11月初，西安交通大学创新港校区，一位满头银发的老先生正在为近400名研究生讲授数值传热学。虽已82岁，但他依然精神矍铄、话语铿锵。他就是中国科学院院士、西安交通大学教授陶文铨。

“交大西迁，扎根黄土仍枝繁叶茂，我是西迁‘大树’上的一片小叶子。”1957年，陶文铨从浙江绍兴考入交通大学，直接到西安报到，成为交大西迁后培养的第一批学生。陶文铨告诉记者，自己是在“西迁精神”熏陶下成长起来的。

还记得刚到西安时，学校的条件还很艰苦。校外是一片麦浪，校内是建筑工地。气候干燥，有半年多的时间，陶文铨经常流鼻血。从吃米饭到吃馒头，饮食也不太适应……陶文铨说，尽管如此，师生们热情不减。“西迁的老师们非常重视教学工作，帮助青年教师成长。老师们以国家为重、以工作为重，将自己的人生与国家和民族的命运紧紧相连，这种精神对我和其他同学都有潜移默化的影响。”

半个多世纪以来，陶文铨始终坚守在教学工作第一线，并长期从事传热学及其数值模拟方法与工程应用研究，推动与促进了我国计算传热学科的形成与发展。

“要当好一名老师，必须热爱专业，热爱教学。站在讲台上，要对几百双渴望知识的眼睛负责，不能耽误学生一堂课！”为了给学生上课，陶文铨曾提前结束国外访学，从机场直奔教室。课前，他总是认真准备，纳入新的内容。慕名而来的学生坐满了阶梯教室，他就买了20个小马扎，方便学生听课。谈及为什么这样“拼”，陶文铨说，不能辜负几十年前那一大批西迁前辈的付出。

如今，年逾八旬的陶文铨依然站在讲台上，保持高强度的工作节奏。令他感到骄傲的是，自己培养的100多名硕士、博士中，也有许多人投身教育事业，扎根西部。

前不久，陶文铨获得了2021年度杰出教学奖。“60多年来，西迁老同志的事迹深深激励着我。我们要传承好‘西迁精神’，教好书，育好人，为西部发展、国家建设贡献力量。”陶文铨说。（记者吴月）

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 07 版）

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