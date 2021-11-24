陈云龙

基础教育的阔步向前也应当跟上科技发展的浪潮，在每个课堂的提质升级里，在每个孩子的求知眼神中，塑造教育未来的模样

教育是国之大计、党之大计。尤其是基础教育，面对的是“拔节孕穗期”的孩子们，其重要作用不容小觑。近年来，不管是立德树人的根本任务，还是全面发展的殷切期望，不管是教育改革的深化推进，还是课程体系的愈发完善，都勾勒出基础教育不断向上的姿态。从“有学上”到“上好学”、从“学有所教”到“学有优教”，中国基础教育实现跨越式发展，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育正在变为现实。

而随着经济社会的不断发展，人工智能、大数据、量子信息、生物技术等新一轮科技革命和产业变革催生了大量新产业、新业态、新模式，给人类生产生活带来翻天覆地的变化。处于新时代，面对新变化，我们需要怎样的基础教育，又该如何利用、善用先进技术，助力教育发展？

用课程内容的变量回应日新月异的增量。为了使学生适应未来社会的变化需要，应着重增加课程结构设计的丰富性，让课程迭代紧跟时代脚步。普通高中课程方案在毕业总学分不变的情况下，减少了必修课程的学分，增加了选择性必修课程以及选修课程的学分。同时，我们看到，中小学课堂上，越来越多地出现人工智能教育的身影；开设特色课程，鼓励孩子们动手探究；与科技馆等联动，生动科普前沿科技的奥妙……基础教育课程的“打开方式”日益丰富，既能点亮孩子的好奇心，也能激发想象力。

用教学方式的优化呼应信息技术的进化。习近平总书记强调，要把原始创新能力提升摆在更加突出的位置，努力实现更多“从0到1”的突破。“从0到1”的突破，关键是人才，基础在教育。要持续升级，创新人才培养模式。如今，信息技术与教育教学深度融合，数字校园建设、数字教育资源体系逐渐成为基础教育各学段各学科的标配。变的是教与学的方式，启发式、互动式、探究式教学更受欢迎，研究型、项目化、合作式学习更受重视，基于现代信息技术，精准分析学情、远程授课学习成为可能；不变的是孜孜不倦的创新探索，教学相长。

面向未来，我们需要规划教育的发展。在我国，《中国教育现代化2035》《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》等文件的印发，绘制了新时代加快推进教育现代化、建设教育强国的宏伟蓝图。国际上，经济合作发展组织启动了“教育2030：未来的教育与技能”项目，世界经济论坛去年发布了《未来学校：为第四次工业革命定义新的教育模式》的报告。联合国教科文组织也发布了可持续发展教育2030框架。

习近平总书记强调，中国高度重视人工智能对教育的深刻影响，积极推动人工智能和教育深度融合，促进教育变革创新，充分发挥人工智能优势，加快发展伴随每个人一生的教育、平等面向每个人的教育、适合每个人的教育、更加开放灵活的教育。作为世界最大规模的教育体系，我国的教育不仅关乎人民的美好生活，也关乎中华民族的伟大复兴。未来已来，基础教育的阔步向前也应当跟上科技发展的浪潮，在每个课堂的提质升级里，在每个孩子的求知眼神中，塑造教育未来的模样。

（作者为教育部基础教育课程教材发展中心副主任，本报记者管璇悦整理）

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)