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中南财经政法大学拟对20名研究生进行退学处理

2021年11月23日09:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月23日电 记者从中南财经政法大学获悉，近日，该校研究生院发布了《关于拟对超过最长学习年限研究生退学处理的公示》（下称“公示”），拟对学校20名超过最长学习年限的研究生采取退学处理，其中14名为博士研究生。

根据公示，该校20名研究生即将超过学校规定的最长学习年限，因所在培养单位经多种途径无法联系上学生本人，现进行网络公示。公示时间为2021年11月16日至12月15日。公示期满后仍无反馈者视为自动放弃，将在达到最长学习年限后，按相关规定予以处理。

记者注意到，今年9月，学校发布了《中南财经政法大学硕士研究生培养管理办法》和《中南财经政法大学博士研究生培养管理办法》，对于基本学制与学习年限等进行了明确规定。

根据规定，学术学位硕士研究生基本学制为 3 年；专业学位硕士研究生基本学制为 2 年或 3 年。硕士研究生学习年限最长不得超过基本学制 2 年。博士研究生基本学制为 4 年，硕博连读研究生基本学制（含硕士生阶段）为 6 年，直接攻读博士学位研究生基本学制为 5 年。博士研究生学习年限最长不得超过 8 年。

记者关注到，此次公示的名单中，14名博士研究生均为2014年入学；拟被清退的6名硕士研究生中，2人为2017年入学，4人为2018年入学。以上学生都即将超过学校规定的最长学习年限。（李依环、孙竞、实习生陈雪婷）

人民网制图。素材来源：中南财经政法大学研究生院

 

(责编：李依环、秦华)

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