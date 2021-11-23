人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

温州肯恩大学举行办学10周年庆祝大会

2021年11月23日15:47 | 来源：人民网-教育频道
小字号

近日，温州肯恩大学举行办学10周年庆祝大会。浙江省委常委、温州市委书记刘小涛表示，希望温州肯恩大学继续发扬“于此启航，走向世界”的理念，加快建设国际化高水平大学。

会议现场。温州肯恩大学供图

刘小涛说：“温州肯恩大学是温州扩大开放的一个重要窗口。站在新起点上，希望学校坚守人才培养初心、拓展合作办学路子、搭建合作交流桥梁、把准学城联动脉搏，坚定不移走好教育改革、开放交流、创新策源、教育报国之路，努力打造成为中外合作办学的典范、人文交流的桥梁、国际化人才培养的摇篮。”

温州肯恩大学校长、俄罗斯工程院外籍院士王立说：“我们将培养更多高素质国际化人才，形成引领性标志性学科优势，加快国际化高水平大学建设，坚守为国家育人才的‘本色’，做强中美人文交流的‘特色’，擦亮校地融合发展的‘底色’。”

“西湖友谊奖”得主、来自美国的生物学专业助理教授托比·米凯利纳作为教师代表发言。他表示，2015年，他带领学生申请并主持了温瑞塘河综合治理成效评估项目，希望能以自己的方式回馈学校和温州人民多年来的热情和友好。

“中美教育融合为我们打开了双重大门，让我们更加开明、更加自信、更具勇气地走上国际舞台。”学生代表张仁杰走上讲台，他直言，在温州肯恩大学最深的体会是多样化。

师生交流。温州肯恩大学供图

据了解，温州肯恩大学是浙江省和美国新泽西州友好省州合作项目，是一所具有独立法人资格的中美合作大学，目前拥有20个本科专业、11个硕博研究生专业。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部