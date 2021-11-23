近日，温州肯恩大学举行办学10周年庆祝大会。浙江省委常委、温州市委书记刘小涛表示，希望温州肯恩大学继续发扬“于此启航，走向世界”的理念，加快建设国际化高水平大学。

会议现场。温州肯恩大学供图

刘小涛说：“温州肯恩大学是温州扩大开放的一个重要窗口。站在新起点上，希望学校坚守人才培养初心、拓展合作办学路子、搭建合作交流桥梁、把准学城联动脉搏，坚定不移走好教育改革、开放交流、创新策源、教育报国之路，努力打造成为中外合作办学的典范、人文交流的桥梁、国际化人才培养的摇篮。”

温州肯恩大学校长、俄罗斯工程院外籍院士王立说：“我们将培养更多高素质国际化人才，形成引领性标志性学科优势，加快国际化高水平大学建设，坚守为国家育人才的‘本色’，做强中美人文交流的‘特色’，擦亮校地融合发展的‘底色’。”

“西湖友谊奖”得主、来自美国的生物学专业助理教授托比·米凯利纳作为教师代表发言。他表示，2015年，他带领学生申请并主持了温瑞塘河综合治理成效评估项目，希望能以自己的方式回馈学校和温州人民多年来的热情和友好。

“中美教育融合为我们打开了双重大门，让我们更加开明、更加自信、更具勇气地走上国际舞台。”学生代表张仁杰走上讲台，他直言，在温州肯恩大学最深的体会是多样化。

师生交流。温州肯恩大学供图

据了解，温州肯恩大学是浙江省和美国新泽西州友好省州合作项目，是一所具有独立法人资格的中美合作大学，目前拥有20个本科专业、11个硕博研究生专业。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)