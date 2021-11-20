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四连冠！清华学生超算团队再获国际大学生超算竞赛总冠军

2021年11月20日15:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月20日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从清华大学获悉，北京时间11月19日凌晨，国际大学生超算竞赛（SC21）结果公布，由清华大学计算机系组建的学生超算团队代表清华大学夺得总冠军，实现SC竞赛四连冠。

清华大学学生超算团队。清华大学供图

记者了解到，受疫情持续影响，本次竞赛在线上举行。在线比赛规则要求各参赛队伍在两个云计算集群上运行应用程序，其中一个为固定配置，另一个在1500美元预算限制下自行选取可用的机器配置搭建计算集群系统。线上决赛共有来自全球的10支队伍参加。

清华大学学生超算团队在比赛中。清华大学供图

代表清华参加此次比赛的队伍由6名来自计算机系的本科生组成，包括：翟明书、宋泽宇、融凯源、任彦羽、朱昱熹、曹隽诚，指导教师为计算机系副教授翟季冬和助理研究员韩文弢。在本次比赛中，团队克服了连续46小时作战、云计算平台资源竞争等困难，凭借充分的准备和全面的应对策略稳定发挥获得总冠军。

据悉，SC21超算大赛由SC国际超算大会组委会主办，与ASC超算竞赛和ISC超算竞赛并列为世界最具权威性的三大国际大学生超算竞赛。本次竞赛获奖是清华大学学生超算团队自2012年成立以来在三大竞赛中取得的第15个总冠军。

(责编：李依环、秦华)

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